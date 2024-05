Bijelo dugme započinje hrvatski dio slavljeničke turneje

Bijelo dugme - jedan od najvećih rock and roll sastava s područja bivše Jugoslavije ove i iduće godine slavi 50. rođendan dugoočekivanom turnejom nazvanom "Doživjeti stotu". Slavljenička turneja kreće 11. svibnja iz Sarajeva, gdje je sve i počelo 1974. i gdje je Goran Bregović oformio legendarni bend. Prvi koncert u Hrvatskoj održat će se u fantastičnom ambijentu starorimskog kamenoloma Cave Romane u Vinkuranu pored Pule, i to u nedjelju 25. kolovoza s početkom u 21 sat. Prodaja ulaznica počinje u petak, 26. travnja, u 10 sati preko sustava Entrio.hr, a ulaznice se mogu kupiti i na kioscima Tisak media te drugim poslovnicama s kojima Entrio.hr surađuje.

Udarnu postavu Bijelog dugmeta na turneji "Doživjeti stotu" čine Goran Bregović na gitari, Alen Islamović i Mladen Vojičić Tifa kao vokali, Điđi Jankelić na bubnjevima, Zoran Redžić na basu, te Ogi Radivojević na klavijaturama. S obzirom na to kako klavijaturisti Vlado Pravdić i Lazar Ristovski više nisu među živima, na klavijaturama će biti dugogodišnji Bregovićev suradnik i multiinstrumentalist Ogi Radivojević.

Turneja koja u Hrvatskoj kreće s jedinstvene koncertne pozornice Cave Romane, nastavit će se u Osijeku, Zadru, Splitu, Rijeci i Varaždinu te drugim hrvatskim gradovima, o čemu će uskoro biti objavljeno više informacija. Bijelo dugme namjerava veliki rođendan obilježiti s čak 50 nastupa na 50 različitih lokacija. Bend će svoje koncerte započeti u gradovima bivše Jugoslavije, i zatim će nastaviti širiti "dugmemaniju" i po ostalim gradovima svijeta. Na oduševljenje generacija obožavatelja, Bijelo dugme će se ponovno okupiti nakon skoro 20 godina od posljednjih nastupa koje su održali 2005. u Zagrebu, Sarajevo i Beogradu pred više od dvjesto tisuća gledatelja.

„Vrlo je čudno kako čovjek kroz život mijenja odnos prema kraju. Sjećam se kad su u Sarajevu objavili da će biti Olimpijada, računao sam: ja ću tada biti star, imat ću 34 godine, to me ne zanima. Sada me zanima da proslavim pedeseti rođendan Bijelog dugmeta. Nisam, recimo nikad volio slaviti svoje rođendane. Jednom sam na Jahorini slavio veliki rođendan. Svatko od tih koje sam pozvao, pozvao još nekoga i na kraju sam ustanovio da su pokrali sve poklone i šminku cure koja je bila sa mnom. Ljudi su valjda za uspomenu samo nosili sve iz kuće, što god su stigli. Od tada ne slavim rođendane. Ali 50 godina Bijelog dugmeta mi se nekako slavi. Ima nešto što mi se sviđa u tome, da je nakon pedeset godina meni još uvijek lijepo to svirati sviram i da čak ima i publike koju to interesira.", rekao je vođa i gitarist benda Goran Bregović.

Moguće jedan od najvećih rock and roll bendova naše regije, Bijelo dugme je osnovano 1974. u Sarajevu i aktivno djeluje sve do 1989. U tom kratkom razdoblju objavili su čak 15- tak albuma, što studijskih štop koncertnih, mnogobrojne singlove i nekoliko kompilacija različitih muzičkih utjecaja; od rocka i bluesa do folka i etno elemenata.Bijelo dugme je brzo postalo popularno među mladom publikom, zahvaljujući energičnim nastupima i hitovima, a nedugo nakon osnutka sklapaju diskografski ugovor s izdavačkom kućom Jugoton i debitiraju singl-pločom "Top / Ove ću noći naći blues" (1974). Treći singl s pjesmama "Da sam pekar" i "Selma" objavljuju iste godine i on predstavlja prijelomni trenutak njihove karijere. Obje ih pjesme izbacuju u prvi plan i predstavljaju istinski početak onog što će kasnije postati dugmemanija. Drugi album "Šta bi dao da si na mom mjestu" pretvara Bijelo dugme u popkulturni fenomen, ostvarujući rekordne naklade (više od 200 tisuća prodanih primjeraka) i donoseći prepoznatljive skladbe na razmeđu folka i rocka (»Tako ti je, mala moja, kad ljubi Bosanac«, »Ne gledaj me tako i ne ljubi me više«, naslovna pjesma i dr.). Njihov utjecaj na glazbenu scenu bivše Jugoslavije bio je ogroman, a njihovi albumi su postali klasici modernog rocka u bivšoj zemlji.

Bijelo dugme - "Ne računaj na mene"

Omiljene hitove Bijelog Dugmeta iz svih njihovih faza poput "Ne spavaj mala moja muzika dok svira", "Selma", "Sanjao sam noćas da te nemam", "Na zadnjem sjedištu moga auta", "Ružica si bila, sad više nisi", "Đurđevdan", "Evo, zakleću se" mnogobrojni obožavatelji imat će ponovno priliku doživjeti uživo i to u nevjerojatnom okruženju prirode i antičkog kamenoloma ovog ljeta u srcu Istre.

Prodaja ulaznica po cijeni od 40 eura za ovaj jedinstveni koncert počinje u petak, 26. travnja u 10 sati preko sustava Entrio.hr, a mogu se kupiti i u kioscima Tisak media te drugim poslovnicama s kojima Entrio.hr surađuje. Broj ulaznica je ograničen. Organizator koncerta je Virido S.A. Pula.