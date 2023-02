Bez glutena i bez problema

Ne tako davno, bezglutenska je prehrana bila svojevrsni "bauk", bilo je malo dostupnih opcija, a još manje onih koje su bile ukusne. Srećom, bezglutenska scena dosta se promijenila pa ovaj sastojak danas brojne ukusne i dostupne zdrave namirnice - ne sadrže.

Što je zapravo bezglutenska prehrana?

Gluten se odnosi na proteine ​​koji se nalaze u pšenici, raži i ječmu, koji mogu uzrokovati nuspojave kod osoba s poremećajima povezanim s glutenom. Ovo uključuje kruh, tjesteninu i proizvode napravljene od brašna koje sadrži gluten, ali može uključivati ​​i manje očitu hranu kao što su razne gotove juhe ili umaci, koji često sadrže određene količine sastojaka dobivenih od glutena. Primjerice - zob ne sadrži gluten, ali tijekom obrade ili žetve postoji mogućnost da dođe u kontakt s pšenicom ili ječmom.

Nekoliko stvari koje treba imati na umu

Izbjegavanje glutena ne mora biti dosadno. Danas postoje brojne ukusne i zdrave namirnice koje su prirodno bez glutena, među ostalim to su jaja, riba i plodovi mora, povrće, voće, orašasti plodovi i sjemenke te krumpir i kukuruz

Gluten se može sakriti na neočekivanim mjestima. Namirnice poput soje i raznih drugih umaka i preljeva sadrže gluten. Obavezno pročitajte naljepnicu sadržanih sastojaka na svakoj pakiranoj hrani koju kupujete jer bez pšenice ne znači i bez glutena. Hrana koja nosi oznaku "bez pšenice" može i dalje sadržavati raž ili ječam kao potencijalni izvor glutena.

Bezglutenska prehrana može dovesti do nedostataka aminokiselina, vitamina B i razine željeza. Srećom, prehrana bogata voćem, povrćem, proteinima, mahunarkama i cjelovitim žitaricama poput heljde i prosa, sadrži obilje vlakana, željeza, aminokiselina i vitamina B da bi se nadoknadilo izgubljeno. Pregršt recepata te savjeta o vitalnosti hrane i organskom uzgoju, prirodnim zgušnjivačima i uzrocima sve češćih zdravstvenih tegoba koje izaziva gluten, pronađite u kuharici Jadranke Boban Pejić "Prirodno bez glutena". Pomoći će svima koji povremeno ili stalno izbjegavaju gluten da s lakoćom kreiraju ukusne i raznovrsne jelovnike za cijeli dan i kroz sva godišnja doba.

5 ovotjednih bio&bio favorita bez glutena

Zeleni rižoto, salata od batata i rikule, gusto varivo od amaranta s korjenastim povrćem, kroketi od riže i badema, samo su neke od ideja za cjelovit i ukusan bezglutenski obrok. Tjestenina od slanutka s kukuruzom ili ona od crvene leće bit će idealne uz vaše omiljene umake i hladne salate. Rižin papir koristi se za pripremu egzotičnih i ukusnih proljetnih rolica koje ne sadrže gluten, a mogu se pripremiti na razne načine - punjene svježim ili blago pečenim povrćem s dodatkom omiljenog umaka. Brašno od heljde ima visok udio proteina i vitamina, a prirodno je bez glutena. Idealno je kao alternativa pšeničnom brašnu, za pripremu hranjivih obroka, doručaka ili slastica. Ukusna palenta organske kvalitete gotova je u trenu, a za razliku od žute, uobičajene palente, bijela je prepoznatljiva po neutralnijem okusu. Idealna je u kombinaciji sa sojinim jogurtom ili u ukusnom gulašu od seitana, gljiva i rajčica.

Uz glavna jela, svima na bezglutenskoj prehrani dostupni su i brojni slasni deserti bogati orašastim plodovima, kakaom i prirodnim zaslađivačima, zatim mafini s malinama, energetske pločice s bijelom čokoladom i slične delicije za koje vas recepti čekaju u gore spomenutoj knjizi. A, sve za zdrav i ukusan bezglutenski jelovnik pronađite do nedjelje 26.02. u svim bio&bio trgovinama i na web shopu, i to na popustu do -15%!