Bebè Na Volè u četvrtak u Saxu

Bebè Na Volè vraća se u Sax i to u četvrtak, 30. siječnja! Proći će taman godinu dana od fantastičnog koncerta kojeg je održao u ovom klubu pa izbora zapravo nije ni bilo: moralo se ponoviti!

Cijena ulaznice u pretprodaji je 50 kuna i može se kupiti isključivo tijekom radnog vremena kluba, na dan će koštati 70 kuna.

Bebè Na Volè, pravim imenom Adam Semijalac, jedan je od najznačajnijih blues vokala i gitarista na ovim prostorima. Njegova zvuk može se okarakterizirati kao kombinacija bluesa i indieja.

Adam je one man band, a ističe se po korištenju porchboard bass perkusije te dva različita loopera kojima se nastoji što više približiti zvuku benda. 2015. izlazi njegov "best of" na vinilnoj ploči pod nazivom "Time Of Great Depression". U 13 autorskih pjesama napravio je presjek svoje karijere te njima oduševio i publiku i kritiku.

Prošle je godine izbacio „Hate is a wonderful thing" koji je oduševio i publiku i kritiku. Adam radi i glazbu za kazališne predstave; član je koautorske inicijative OOUR-Zagreb, kazališta TRAFIK u Rijeci te ima desetke cjelovečernjih plesnih predstava iza sebe.

O njegovom liku i djelu snimljen je i film pod redateljskom palicom Vladimira Gojuna koji je svjetsku premijeru doživio 2018. na Liburnia Film Festivalu.