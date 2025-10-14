Bazaar ponovno u Tvornici

Bazaar, najveći gradski urbani sajam koji je prvi pokrenuo takva okupljanja u Zagrebu, vraća se u život! Novo izdanje održat će se u Tvornici kulture u nedjelju 19. listopada s početkom u 11 sati. Ulaz je, kao i na sve Bazaare dosad, slobodan.

Bazaar je jednodnevno događanje koje okuplja umjetnike, umjetničke grupe, male obrte, dizajnere i kolekcionare. U razdoblju od 2012. do 2017. održao se na niz atraktivnih gradskih lokacija, od prostora Stare klaonice u Heinzelovoj (gdje je sve počelo) preko MSU-a, platoa iznad garaže Tuškanac, kao i onog na Gradecu te Garden Breweryja. Dosad je na njemu izlagalo više od 1.800 izlagača iz Hrvatske i regije, a posjetilo ga je 25.000 posjetitelja čime je u svoje vrijeme bio najveći i najposjećeniji urbani market u Hrvatskoj.

Za povratak na scenu Bazaar je odabrao našu najveću koncertu dvoranu, Tvornicu kulture u Šubićevoj. U nedjelju 19. listopada predstavit će oko 50-tak izlagača s dizajnerskom odjećom I modnim dodacima, vintage odjećom, namještajem, prirodnom kozmetikom, stripovima, ilustracijama, nakitom i mnogim drugim proizvodima. Vrata Bazaara otvorit će se u 11:00, a zatvoriti u 19:00.