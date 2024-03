Bar Italia su novo pojačanje povratničkog 16. INmusic festivala

Bar Italia osnovali su Nina Cristante, Sam Fenton i Jezmi Fehmi 2020. godine te su tijekom pandemije stekli veliku popularnost širom planete. Podrijetlom iz Rima, Nina Cristante osmislila je naziv benda i stvorila emotivnu vezu sa svojim rodnim krajem.

Do sad su izdali četiri studijska albuma, a posljednja dva, 'Tracey Denim' i 'The Twits' izdana su 2023. godine pod podrškom slavne izdavačke kuće Matador. Kroz svoj opus nesmetano i magično kombiniraju minimalističnu indie melodičnost uz mračne grunge prizvuke.

Bar Italia dolaze premijerno u Hrvatsku na INmusic festival #16 gdje će nastupiti uz najavljene izvođače i upotpuniti već izvanredan program: The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Paolo Nutini, Röyksopp, Gossip, Viagra Boys, Dogstar, Bombay Bicycle Club, The Gaslight Anthem, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant, Sprints, Deadletter i Lucy Kruger & The Lost Boys! Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od samo 99 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 99 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 49 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne isključivo putem službenog festivalskog webshopa. Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica dostupan je isključivo putem službenog festivalskog webshopa.