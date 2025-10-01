Autoportreti Nevena Otavijevića

Zadarski slikar Neven Otavijević iznimno je zanimljiva pojava u suvremenom hrvatskom slikarstvu. Autor je serioznog opusa u ulju i akrilu.

Pred nama je izazovna kombinacija dva autoportreta slikara Nevena Otavijevića.

Prvi je autoporret izveden ekspresionistički, snažno, vrlo dojmljivo, promatrajući nas netremice, s prigušenim osmijehom u kutovima očiju.

Promatra nas izrazito ispitivački, radoznalo, bez uvijanja.

Na drugom autoporetrtu opažamo neobičnu kombinaciju polovice lica u akrilu i druge polovice lica s fotografije, skladno uvezane u jedinstvenu osobu , različito postaje jedno.

Naravno, autor ukazuje na gotovo uvijek prisutnu mogućnost različitog doživljanja, viđenja jednog te istog od više promatrača, gdje svi imaju svoje izdvojeno mišljenje.

Sve izgleda jednako, isto, ali zapravo nije, sve je u isti trenutak i posve suprotno, potpuno drugačije.

Izvrsna kombinacija istog ali i različitog slikara Nevena Otavijevića, duhovita igra opažanja istog na drugačiji način.