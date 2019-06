ASUS predstavlja VivoBook S14 i S15

ASUS je predstavio VivoBook S14 (S431 / S432) i VivoBook S15 (S531 / S532), dva ultraprijenosnika koja raspolažu inovativnim ASUS ScreenPadom 2.0, sekundarnim ekranom osjetljivim na dodir koji povećava produktivnost, te dolaze u pet neobičnih kombinacija boja, koje u svijet mobilnog računalstva unose dašak osobnosti i privlače mlađu publiku. Elegantno, metalno kućište prepuno je jedinstvenih dizajnerskih detalja, a tu je i ErgoLift šarka ekrana, koja povećava udobnost tipkanja.

Ovi prijenosnici posjeduju novi NanoEdge ekran bez okvira, koji im daje kompaktnije dimenzije te pruža izvanredno iskustvo gledanja, zahvaljujući omjeru kućišta i ekrana od 88%. Zasnovani su na Intel CoreTM i7 procesorima i NVIDIA GeForce MX250 diskretnoj grafičkoj kartici te raspolažu s PCIe SSD-om kapaciteta do 1 TB. Osim toga, radi se o prvim VivoBookovima opremljenim infracrvenom (IR) kamerom i Wi-Fi 6 (802.11ax) bežičnom mrežnom karticom.

Povećana produktivnost uz ASUS ScreenPad 2.0

VivoBook S14 i VivoBook S15 prvi su predstavnici ove linije prijenosnika sa ScreenPadom 2.0, najnovijom verzijom inovativnog sekundarnog ekrana osjetljivog na dodir, koji povećava produktivnost i poboljšava cjelokupno iskustvo korištenja prijenosnika. ScreenPad 2.0 sada ima veću, 5,65-inčnu površinu osjetljivu na dodir, a njime se upravlja pomoću softvera ScreenXpert - ova kombinacija korisnicima donosi brojne mogućnosti i pogodnosti, povećava produktivnost i rad čini efikasnijim. ScreenPad 2.0 dolazi s kolekcijom praktičnih ASUS alata za povećanje produktivnosti: Quick Key nam omogućava da jednim dodirom automatiziramo kompleksne tipkovničke kombinacije, Handwriting je namijenjen prirodnom, ručnom unosu teksta, a Number Key omogućava brzo upisivanje brojki. Obnovljeno sučelje, nalik sučelju mobitela, sada je intuitivnije i jednostavnije za korištenje. Programeri mogu iskoristiti ASUS API kako bi optimizirali svoj softver i korisničko iskustvo za ScreenPad. Sam hardver također je energetski mnogo učinkovitiji od prethodne generacije, stoga je trajnost baterije povećana za 2,5 puta2, prilikom korištenja ScreenPada.

Nekonvencionalan dizajn

VivoBook S14 i VivoBook S15 imaju metalna kućišta, dostupna u Moss Green, Punk Pink, Cobalt Blue, Transparent Silver i Gun Metal izvedbama. Svaka od ovih varijanti nudi detalje u komplementarnim bojama, koji prijenosnicima daju upečatljiv, nesvakidašnji izgled. Varijanta Moss Green, inspirirana prirodom, uparena je s detaljima u boji Energetic Orange, čime se iskazuje pustolovni duh i ljepota istraživanja prirodnih prostranstava. Varijanta Punk Pink odiše uličnim dizajnom, a uparena je s detaljima u Moss Green boji - ovaj spoj simbolizira bunt mlađih generacija i njihovu spremnost da gorljivo brane svoja uvjerenja. Kako bi privukli mlađu publiku, ovo su prvi VivoBookovi koji na poklopcu imaju VivoBook logo, ali i taktilni, tekstrurirani finiš, kojim se dodatno naglašava da ova serija prijenosnika ima drugačiji pristup mobilnom računalstvu. Tu su i razni drugi uzbudljivi dizajnerski detalji, poput onih na otvorima za ventilaciju i zvučnicima, inspirirani tkaninom s dijagonalnim prugama.

NanoEdge ekran VivoBooku S14 i VivoBooku S15 osigurava kompaktnije dimenzije kućišta. S masom od svega 1,4 kg odnosno 1,8 kg3, s lakoćom se ubacuju u torbu ili ruksak i savršeni su suputnik korisnicima koji su neprestano u pokretu.

Značajke orijentirane korisnicima

NanoEdge ekrani bez okvira VivoBooku S14 i VivoBooku S15 daju rubove od samo 5,2 milimetara i omjer kućišta i ekrana od čak 88%. To rezultira mnogo impresivnijim prikazom od uobičajenog, kako prilikom rada, tako i kod igranja. ErgoLift šarka ekrana tipkovnici daje nagib od 3,5° i na taj način povećava udobnost tipkanja; budući da je načinjena od jednog komada materijala, također je izdržljivija nego ikad prije.

Intelova Wi-Fi 6 (802.11ax) bežična mrežna kartica isporučuje izvanredno visoke brzine mrežnog prijenosa podataka, do 3 puta više4 nego što je to slučaj s Wi-Fi 5 (802.11ac) bežičnim mrežnim karticama, s 4 puta većim kapacitetom mreže i 75% nižom latencijom. Prijenos 4K videodatoteka zbog svega je toga ubrzan do 70%. Ugrađena IR kamera omogućava ulazak u Windowse bez korištenja ruku: napredna biometrija glatko surađuje sa značajkom Windows Hello, omogućavajući korisnicima da uključe laptop i uđu u Windowse jednostavnim pogledom u kameru. Usto, audio sustav s certifikatom Harman Kardona isporučuje detaljan i kvalitetan zvuk, s kakvim se nijedan ne može usporediti.

Slavimo posebnost

VivoBook S14 i S15 dolaze s naljepnicama s jedinstvenim dizajnima i porukama, koje se izvrsno slažu s pet novih boja uređaja te mlađim korisnicima omogućavaju dodatnu razinu personalizacije njihovih VivoBookova.

SPECIFIKACIJE5 VivoBook S14 (S431FL / S431FA) Procesor Intel® CoreTM i7-8565U 1,8 GHz (4 jezgre) s Turbo Boostom (do 4,6 GHz) i 8 MB cachea Intel® CoreTM i5-8265U 1,6 GHz (4 jezgre) s Turbo Boostom (do 3,9 GHz) i 6 MB cachea Operacijski sustav Windows 10 Pro Windows 10 Home Ekran 14‑inčni FHD (1.920x1.080) s omjerom stranica 16:9 i LED pozadinskim osvjetljenjem NanoEdge ekran bez okvira s omjerom kućišta i ekrana od 86% 178° kutovi gledanja Grafička kartica Za S431FL: NVIDIA® GeForce® MX250 s 2 GB GDDR5 VRAM Za S431FA: Integrirana Intel® UHD Graphics 620 RAM Do 16 GB 2.133 MHz LPDDR3 Pohrana 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe SSD Mreža 802.11ax Intel® Wi‑Fi 6 (GIG+) 802.11ac Intel® Wi‑Fi 5 Bluetooth® 5.0 Sučelja 1 x USB 3.1 Type-CTM (USB‑CTM) Gen 2 (do 10 Gbps) 1 x Type-A USB 3.1 Gen 1 1 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Combo audio jack 1 x SD card čitač Tipkovnica i touchpad Tipkovnica pune veličine, s hodom tipki od 1,4 mm i opcionalnim pozadinskim osvjetljenjem Integrirani NumberPad (samo na Transparent Silver modelima) Tehnologija odbijanja dlana Precision Touchpad (PTP) tehnologija s podrškom za pametne geste s do četiri prsta Zvuk ASUS SonicMaster sa surround zvukom i tehnologijom pametnog pojačala Array mikrofoni s Cortana i Alexa glasovnim upravljanjem Harman Kardon certifikat Softver ASUS Splendid ASUS Tru2Life Video ASUS AudioWizard Baterija Brzo punjenje do 60% kapaciteta u 49 min 47 Wh 2-ćelijska litij-polimerna baterija Za S431FL: 65 W naponski adapter Za S431FA: 45 W naponski adapter Boje Moss Green / Punk Pink / Cobalt Blue / Transparent Silver / Gun Metal Dimenzije 18,0 x 323,3 x 213,7 mm Masa 1,4 kg

VivoBook S14 (S432FL / S432FA) Procesor Intel® CoreTM i7-8565U 1,8 GHz (4 jezgre) s Turbo Boostom (do 4,6 GHz) i 8 MB cachea Intel® CoreTM i5-8265U 1,6 GHz (4 jezgre) s Turbo Boostom (do 3,9 GHz) i 6 MB cachea Operacijski sustav Windows 10 Pro Windows 10 Home Ekran 14‑inčni FHD (1.920x1.080) s omjerom stranica 16:9 i LED pozadinskim osvjetljenjem NanoEdge ekran bez okvira s omjerom kućišta i ekrana od 88% 178° kutovi gledanja Grafička kartica Za S432FL: NVIDIA® GeForce® MX250 s 2 GB GDDR5 VRAM Za S432FA: Integrirana Intel® UHD Graphics 620 RAM Do 16 GB 2.133 MHz LPDDR3 Pohrana 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe SSD Mreža 802.11ax Intel® Wi‑Fi 6 (GIG+) 802.11ac Intel® Wi‑Fi 5 Bluetooth® 5.0 Sučelja 1 x USB 3.1 Type-CTM (USB‑CTM) Gen 1 1 x Type-A USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Combo audio jack 1 x microSD čitač Tipkovnica i touchpad Pozadinski osvjetljena tipkovnica pune veličine, s hodom tipki od 1,4 mm ASUS ScreenPad 2.0: 5.65‑inčni FHD+ (2.160x1.080) Super IPS ekran 178° kutovi gledanja Stakleni pokrov za zaštitu od otisaka prsta i prljanja Precision Touchpad (PTP) tehnologija s podrškom za pametne geste s do četiri prsta Zvuk ASUS SonicMaster sa surround zvukom i tehnologijom pametnog pojačala Array mikrofoni s Cortana i Alexa glasovnim upravljanjem Harman Kardon certifikat Softver ASUS Splendid ASUS Tru2Life Video ASUS AudioWizard Baterija Brzo punjenje do 60% kapaciteta u 49 min 42 Wh 3-ćelijska litij-polimerna baterija Za S432FL: 90 W naponski adapter Za S432FA: 45 W naponski adapter Boje Moss Green / Punk Pink / Transparent Silver Dimenzije 18,0 x 322,4 x 211,7 mm Masa 1,4 kg VivoBook S15 S531FL / S531FA Procesor Intel® CoreTM i7-8565U 1,8 GHz (4 jezgre) s Turbo Boostom (do 4,6 GHz) i 8 MB cachea Intel® CoreTM i5-8265U 1,6 GHz (4 jezgre) s Turbo Boostom (do 3,9 GHz) i 6 MB cachea Operacijski sustav Windows 10 Pro Windows 10 Home Ekran 15,6‑inčni FHD (1.920x1.080) s omjerom stranica 16:9 i LED pozadinskim osvjetljenjem NanoEdge ekran bez okvira s omjerom kućišta i ekrana od 88% 178° kutovi gledanja Grafička kartica Za S531FL: NVIDIA® GeForce® MX250 s 2 GB GDDR5 VRAM Za S531FA: Integrirana Intel® UHD Graphics 620 RAM Do 16 GB 2.400 MHz DDR4 Pohrana Dvostruka pohrana: 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe SSD i 1 TB / 2 TB HDD Mreža 802.11ax Intel® Wi‑Fi 6 (GIG+) 802.11ac Intel® Wi‑Fi 5 Bluetooth® 4.2 or 5.0 Sučelja 1 x USB 3.1 Type-CTM (USB‑CTM) Gen 1 1 x Type-A USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x Combo audio jack 1 x MicroSD čitač Tipkovnica i touchpad Tipkovnica pune veličine s hodom tipki od 1,4 mm Touchpad s tehnologijom odbijanja dlana i Precision Touchpad (PTP) tehnologijom s podrškom za pametne geste s do četiri prsta Zvuk ASUS SonicMaster sa surround zvukom i tehnologijom pametnog pojačala Array mikrofoni s Cortana glasovnim upravljanjem Harman Kardon certifikat Softver ASUS Splendid ASUS Tru2Life Video ASUS AudioWizard Baterija Brzo punjenje do 60% kapaciteta u 49 min 42 Wh 3-ćelijska litij-polimerna baterija Za S531FL: 90 W naponski adapter Za S531FA: 45 W naponski adapter Boje Moss Green / Punk Pink / Cobalt Blue / Transparent Silver / Gun Metal Dimenzije 180 x 357,2 x 230,3 mm Masa 1,8 kg