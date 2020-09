APOX film festival s Dariom Juričanom

APOX film festival počinje 02.10.2020 u 17:00 sati , s gostom dobrodošlice Dariom Juričanom, koji će prilikom otvaranja ovog festivala kazati par riječi vezano za sam festival, tokom subote u Muzeju Apoksiomen biti će dio panel diskusije vezane za crowdfudning platforme u Hrvatskoj, s gostima Lukom Hrgovićem, te moderatorom Zoranom Rajnom (prvim hrvatskim osnivačem crowdfunding platfome).

Festival spaja kulturu(muzejsko galerijske prostore i sam film. Održat će se na 3 lokacije kroz 4 dana, te je zbog „Korona situacije" ograničen broj mjesta. Palača Fritzi 20 mjesta, Muzej Apoksiomena 40 mjesta, Kino Veli Lošinj 50 mjesta, te se preporuča rezervacija ulaznica na info@apoxfest.com.

dio otvaranja ćemo imati za razliku od nekih drugih događaja na otoku živu muziku koja će otvoriti sam događaj, i gdje će tročlani bend imati priliku s raznolikim muzičkim žanrom potaknuti publiku na aktivnije sudjelovanje.

Ove godine je angažirano 6 volontera koji će brinuti o svim aspektima festivala i same pripreme. Također zahvaljujući miomirisnom vrtu Lošinj , koji je omogućio druženje svih filmskih predstavnika na ovom festivalu, be zobzira na trenutačnu situaciju. Te svi potencijalni posjetitelji su zahvaljujući Lošinj Hotels and Villas dobili mogućnost spavanja u hotelu Punta 4* po atraktivno niskim cijenama, kao i spavanje u apartmanskim smještajima preko Turističke agencije VAL, već od 100 kn na dan po osobi.

Filmski festival okuplja međunarodne dokumentarne filmske uratke iz preko 25 zemalja svijeta, s 15 debitanskih filmskih uradataka. Na festivalu kroz 4 dana ce biti predstavljeno 65 filmova. 1.APOX filmski festival ce okupiti žiri svijetski renomiranih imena, Antje Ehmann, Petra Meterc te Marko Zdravković-Kunc.

Odabrati će se najbolji filmski uradci, po kategorijama - najbolji kratkometražni, dugometražni i debitanski film. Cilj je promidžba nezavisne filmske produkcije, a s prvim filmskim festivalom smo to isto osigurali, jer smo imali preko 200 prijavljenjih filmova na sam festival. Cilj festivala je da se on približi djeci, da se preko edukacija omogući njihov razvoj i znanje o filmskoj kulturi.

Tako su tokom filmskih radionica imali priliku upoznati najpoznatijeg hrvatskog filmskog kritičara Hrvoja Turkovića, koji je kritzirao i dao naputke vezano za film i snimanje.Kroz 2021 u cilju je da se stvori jedan inkubator polaznika koji ce skupiti dovoljno znanja i vještina kako bi mogli stvoriti jedan gotov proizvod.

Uvertira festivala je bila tokom ljetnih mjeseci, organiziranim gledanjem djecjih filmskih uradaka u kino Sali Veli Lošinj, koja je jedna od najstarijih kino dvorana na otocima. Kao uvertira u 9 mjesecu, samog APOX film festivala se odrzavala filmska radionica za djecu u suradnji sa Pulskom filmskom tvornicom filma, te radionica dokumentarnog filma od strane udruge Filmaktiv iz Rijeke. Glavni cilj je ovih radionica bio da se djeca upoznaju sa osnovama filma i filmske tematike.