Anker Innovations stiže na Tomorrowland Belgium 2026 kao službeni globalni partner

Festival Tomorrowland Belgium 2026 je u punom jeku. Tijekom dva festivalska vikenda u gradu Boom, 400.000 People of Tomorrow iz više od 200 zemalja okuplja se na jednoj od najpoznatijih europskih festivalskih pozornica. Po prvi put Anker Innovations sudjeluje kao službeni globalni partner.

Višegodišnje partnerstvo, najavljeno ranije ove godine, donosi ANKERU ulogu ekskluzivnog službenog globalnog partnera za prijenosne baterije i prijenosne električne stanice, dok je soundcore ekskluzivni službeni partner za slušalice.

"Tomorrowland okuplja jednu od najstrastvenijih globalnih zajednica ljubitelja glazbe", izjavio je Jacky Jia, direktor marketinga tvrtke Anker Innovations. "Ovo partnerstvo omogućuje nam stvaranje iskustava koja se prirodno uklapaju u te nezaboravne trenutke, istovremeno pomažući ljudima da ostanu povezani s iskustvima i osobama koje su im najvažnije. Upravo to za nas znači Ultimate Connection."

Napajanje čarolije. Zvuk budućnosti.

Tomorrowland traje više od 12 sati dnevno i prostire se na više od 16 impresivno dizajniranih pozornica. Za 400.000 posjetitelja koji se kreću festivalskim prostorom od gotovo 770.000 četvornih metara, bilježenje svakog nastupa, svakog vatrometa i svakog izlaska sunca u DreamVilleu nezaobilazan je dio iskustva. Prazna baterija na telefonu nije samo neugodnost, nego izgubljen trenutak. Kao ekskluzivni partner za punjenje uređaja, Anker osigurava da čarolija festivala traje bez prekida, čak i u jednom od najzahtjevnijih okruženja za korištenje mobilnih uređaja.

Partnerstvo je ugovoreno na razdoblje od tri godine, od 2026. do 2028., i obuhvaća festivale Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand i Tomorrowland Winter. Uključuje suorganizaciju službenih prijenosa uživo na Instagramu, YouTubeu i službenim platformama festivala Tomorrowland, pravo imenovanja jedne pozornice na festivalu Tomorrowland Thailand te posebne aktivacijske zone na sva tri festivalska izdanja. U odabranim aktivnostima bit će predstavljene i druge kategorije proizvoda iz portfelja Anker Innovations, uključujući pametni dom, uređaje za čišćenje, sigurnosna rješenja i tehnologije za obitelj pod brendovima eufy i eufyMake.

soundcore Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max na festivalu Tomorrowland

Kao službeni partner za slušalice, soundcore na Tomorrowland donosi svoje najnaprednije bežične slušalice. Modeli Liberty 5 Pro i Liberty 5 Pro Max prvi su proizvodi pokretani zajednički razvijenim čipom THUS AI Chip tvrtke ANKER. Zahvaljujući tehnologiji Whisper Clear, sustav od deset senzora koji uključuje osam mikrofona i dva senzora koštane vodljivosti izdvaja glas korisnika čak i u najglasnijem okruženju. Na festivalu poput Tomorrowlanda, gdje se 400.000 ljudi i više od deset snažnih pozornica natječu za svaki djelić zvučnog prostora, ta mogućnost nije samo tehnička specifikacija, nego razlika između uspješnog i neuspješnog poziva.

Oba modela opremljena su tehnologijom Adaptive ANC 4.0 koja obrađuje zvučne podatke do 384.000 puta u sekundi kako bi u stvarnom vremenu prilagodila poništavanje buke, od dubokih basova s pozornica do glasne festivalske publike u DreamVilleu. HearID 5.0 izrađuje personalizirani zvučni profil za svakog korisnika, dok AI Sound Enhancement vraća do 65 posto audio detalja koji se uobičajeno izgube tijekom Bluetooth prijenosa.

Liberty 5 Pro dolazi s kućištem za punjenje koje ima TFT zaslon dijagonale 0,96 inča. Liberty 5 Pro Max ide korak dalje s AMOLED zaslonom dijagonale 1,78 inča i funkcijom AI Note Taker koja omogućuje snimanje i transkripciju bilješki izravno putem kućišta. Oba modela omogućuju do 6,5 sati reprodukcije uz uključeno aktivno poništavanje buke te ukupno do 28 sati rada uz kućište za punjenje. Liberty 5 Pro u travnju 2026. godine osvojio je Guinnessov svjetski rekord za najvišu ocjenu kvalitete govora G MOS među potpuno bežičnim slušalicama. Liberty 5 Pro Max koristi iste slušalice i pruža jednaku rekordnu kvalitetu poziva.

Na licu mjesta ovog vikenda

Za sve koji sudjeluju na festivalu Tomorrowland Belgium 2026, bilo da su u Boomu ili prate službeni prijenos uživo, prisutnost brenda Anker vidljiva je od prvog dana. Posjetitelji mogu isprobati proizvode i sudjelovati u interaktivnim aktivnostima u posebnoj zoni brenda, dok flota od 35.000 prijenosnih baterija osigurava da svatko kome je potrebno punjenje može pronaći uređaj s logotipom ANKER.

Za one koji ove godine nisu mogli doći u Boom, trogodišnje partnerstvo znači da slijedi još festivalskih izdanja, više aktivnosti i još mnogo nezaboravnih trenutaka.