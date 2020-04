Andrej Vištica u napadu na hrvatski Ironman rekord

Andrej Vištica, ponajbolji triatlonac Hrvatske i jugoistočne Europe, odlučio je ovu sezonu, trenutno sušnu što se tiče utrka, iskoristiti kako bi se pripremio i postigao nešto što do sada nitko u Hrvatskoj nije uspio - završiti Ironman utrku s ukupnim vremenom ispod osam sati i samim time srušiti trenutni važeći hrvatski rekord Dejana Patrčevića iz 2011. s vremenom od 8 sati 12 minuta i 18 sekundi.

Datum ciljane Ironman utrke je 12. srpnja 2020. u španjolskoj Vitoriji Gasteiz gdje će Andrej pokušati otplivati 3,8, odbiciklirati 180 i otrčati 42,2 km sa vremenom kraćim od 8 sati. Obzirom na pandemiju virusa COVID 19 sve utrke u 2020. su upitne za održavanje tako da će Andrej, ukoliko navedena utrka u Španjolskoj bude otkazana, svoj cilj pokušati ostvariti 26. Rujna 2020. na utrci Ironman Portugal u mondenom ljetovalištu Cascais.

Svakodnevni ritam profesionalnog triatlonca uključuje plivanje, vožnju bicikla i trčanje. Obzirom da su bazeni zatvoreni plivanje se prebacilo u 14 stupnjeva hladno more. Također, i biciklizam je ograničen na područje grada Makarske te kućni trenažer tako da je Andrej prilično suženih okvira za trening. Neovisno o tome glavna osobina triatlonaca je ogromna psihofizička izdržljivost tako da navedena ograničenja ne predstavljaju prepreke već samo nove i teže izazove u svakodnevnom treningu. Andrej je i pokrenuo mjesečni Instagram i Facebook izazov #vozidoma kako bi potakao kolege triatlonce, bicikliste ali i rekreativce da do prestanka potencijalnog rizika od pandemije voze u svom domu, na trenažeru.

„Nisam se nikada osjećao bolje, svakim treningom prelazim dosadašnje granice. Moram priznati da su trenutna ograničenja izazovna jer je triatlon sport otvorenog prostora, širine gdje prelazite svakodnevno ogromne udaljenosti samo snagom svojih mišića i glave naravno. Lako se motivirati kada su uvjeti idealni ali već sam se dovoljno puta susreo sa periodima stagnacije i u ovoj situaciji, osobito kad svaki dan gledaš toliko ljudi oko sebe koji se bore da prežive borbu s virusom, ali i liječnike i ostale djelatnike koji se bore da bi i ja na kraju krajeva mogao trenirati ali i imati normalan život, jednostavno zagrizeš i stisneš do kraja. Ironman ispod 8 sati nije više u triatlonu nedostižan, no u Hrvatskoj ga još nitko nije ostvario i to je svakako izazovan cilj. Osjećam da je ova godina moja i posvetit ću svu energiju da to postignem, primarno kao sportski cilj ali i primjer društvu da se ne treba miriti s prosječnosti već da možemo postići puno više. Samo je potreban trud."

Informacije o Andreju i njegovim uspjesima možete pratiti na Instagramu ili na web stranici https://andrejvistica.com/ ili „lajkati" na Facebooku.