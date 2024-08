Amy's House tribute band u Boogaloou

U subotu 21.09.2024. će u zagrebačkom popularnom klubu Boogaloo po prvi puta nastupiti fantastičan Amy Winehose tribute band po imenu Amy's House iz Beograda, samo tjedan dana nakon rođendana Amy Winehouse kada bi Amy da je još uvijek sa nama napunila 38 godina.

Amy's House tribute bend će svojom svirkom odati počast toj velikoj jazz/soul pevačici, a u svojoj postavi imaju sedam vrhunskih glazbenika, profesionalaca koji izvode pjesma Amy Winehouse poptpuno autentično dok sama pjevačica Marija Stojanović uz odlično vokalnu interpretaciju i vizualno neodoljivo podsjeća na samu Amy.

Amy's House iza sebe imaju više od stotinu nastupa širom Europe gdje su nastupali po največim festivalima pa tako i na Exit festivalu, Soundance festivalu, na belgijskom Fonnefeesten festivalu pred više od 10.000 posjetioca....

Amy Jade Winehouse rođena je 14. rujna 1983. u Londonu, bila je pjevačica i tekstopisac, poznata po svojem jakom specifičnom vokalu koji se bazirao na soulu, jazzu u kombinaciji sa modernom izvedbom i miksom sa raznih glazbenih žanrova koji su uključivali R&B, rock, ska, soul, jazz,...a mnogi su je uspoređivali i stavljali rame uz rame uz glazbene dive poput Ella-e Fitzgerald, Billie Holiday,...

Njen debitantski album „Frank" objavljen 2003. godine odmah je dobio pozitivne kritike i bio nominiran za Mercury Prize. Drugi album „Back to Black" nominiran je u čak šest kategorija prestižne nagrade Grammy, a osvojio je njih 5, čime je izjednačen rekord najviše osvojenih Grammyja neke pjevačice. S tim uspjehom Winehouse je postala prva britanska pjevačica koja je osvojila pet Grammyja, uključujući čak tri od četiri "najvažnija": najbolja nova pjevačica, najbolja snimka godine i najbolja pjesma godine. 14. veljače 2007. osvojila je BRIT nagradu za najbolju britansku pjevačicu, a također je bila nominirana i u kategoriji za najbolji britanski album. Tri je puta osvojila nagradu Ivor Novello: 2004. godine za pjesmu „Stronger Than Me", 2007. godine za pjesmu „Rehab" i 2008. godine za pjesmu „Love is a Losing Game".

Amy Winehouse umrla je 23. srpnja 2011. godine. Njezin album „Back to Black" je kasnije postao najprodavaniji album u novom mileniju u Velikoj Britaniji. Nakon njene smrti objavljne je još jedan posthumni kompilacijski album „Lioness: Hidden Treasures" objavljen 2. prosinca 2011. Na tom albumu se nalaze neobjavljene pjesme, obrade i demo snimke koje su odabrali Mark Ronson, Salaam Remi i obitelj Winehouse, uključujući prvi singl, "Body and Soul", s Tonyjem Bennettom. "Our Day Will Come" objavljen je kao drugi i posljednji singl sa tog albuma.

Vrata će se otvoriti u 20:00 sati, a koncert Amy's House će započeti u 21:00. Nakn koncerta od 23:00 sati slijedi 80's Party na kojem će DJ Tomi Phantasma puštati hitove zlatnih osamdesetih te pokoju pjesmu Amy Winehouse. Ulaznice po cijeni od 15 € do 02.09., 18 € od 03.09. i 25 € za VIP galeriju sa sjedećim mjestima možete kupiti preko Entrio.hr sustava online, na Entrio prodajnim mjestima i u Dirty Old shopu - Tratinska 34, Zagreb. Na dan koncerta će ulaznice koštati 21 €, a VIP ulaznice 28 €.