Aktivisti u Davosu

U srijedu ujutro 27 aktivista iz cijele Europe koji podržavaju Greenpeace International simbolično "zaplijenilo" privatne zrakoplove u zračnoj luci Engadin u švicarskom Samedanu koju koriste sudionici Svjetskog gospodarskog foruma (WEF).

Aktivisti su, u ulozi "poreznika", pričvrstili dvometarske kugle i lance na napuhavanje na tri privatna aviona parkirana uz pistu zračne luke. Također su na zrakoplove lijepili naljepnice s porukom "Zaplijenjeno: Vrijeme je za oporezivanje superbogataša".

Ovom akcijom aktivisti su zahtijevali opipljiva rješenja za klimatsku i ekološku krizu, zauzevši stav protiv prazne retorike moćne elite koja se okupila u Davosu, a mnogo je njezinih pripadnika doputovalo privatnim zrakoplovima, time znatno zagađujući okoliš.

Ovo je treći u nizu prosvjeda Greenpeace Internationala na Svjetskom gospodarskom forumu, kojim se pozivaju vlade na oporezivanje superbogatih. Aktivisti su u ponedjeljak blokirali heliodrom u Davosu, a u utorak organizirali mirni prosvjed u visoko osiguranoj glavnoj kongresnoj dvorani WEF-a.

- Svjetski superbogataši imaju znatno veću odgovornost za klimatski štetne emisije, ne samo zbog svog pretjeranog životnog stila koji uključuje privatne zrakoplove, mega-jahte i velebna imanja, već i zbog svojih ogromnih investicija koje zagađuju okoliš. Ako sada ne poduzmemo mjere za oporezivanje najbogatijih ljudi na svijetu, nekontrolirana akumulacija bogatstva gurnut će nas još dublje na put nepopravljive štete. Pravedno oporezivanje svjetskih superbogatih neizbježno je za zaštitu ljudi i planeta. - istaknula je Clara Thompson, glasnogovornica Greenpeacea u Davosu.

Danas se također obilježava pokretanje novog saveza civilnog društva pod nazivom "#TaxTheSuperRich for people and planet" (Oporezujmo superbogataše za ljude i planet). U zajedničkoj izjavi, Greenpeace International, zajedno s Oxfamom, Međunarodnom konfederacijom sindikata i 22 druge društvene i okolišne organizacije, savez poziva na uvođenje poreza na najbogatije pojedince i korporacije kako bi se obuzdalo ekstremno bogatstvo i ojačala globalna suradnja za pravedno oporezivanje. To uključuje kolektivno djelovanje u skupini G20 i u procesu Porezne konvencije UN-a koji će otvoriti put redistribuciji moći i bogatstva kako bi se oslobodili resursi potrebni za društveni, ekološki i klimatski napredak.