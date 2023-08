Ako često trebate na WC, to bi mogao biti problem...

S čestim mokrenjem vjerojatno smo se svi mi susreli nekada u životu, no znate li da ono može biti znak nečeg ozbiljnijeg? Većina ljudi prosječno ide na WC između šest i osam puta dnevno, no ovo se može mijenjati zbog raznih faktora. Od zdravstvenih problema poput cistitisa do dijabetesa, do prehrambenih navika - sve to može utjecati na češće odlaske na WC.

Vaše navike vezane za odlazak na WC također mogu povećati učestalost, jer često pražnjenje mjehura "iz predostrožnosti" ili nepotpuno pražnjenje mjehura može povećati osjetljivost.

Iako ne postoji univerzalno pravilo za "normalnu" frekvenciju mokrenja, postoje simptomi na koje treba obratiti pažnju. Ako primijetite da uvijek morate ići na WC, ne možete dugo zadržati mokraću, budite se često noću ili puštate malu količinu urina svaki put, to može biti razlog za zabrinutost.

Dr. Azar Khunda, konzultant uroginekolog u bolnici The Princess Grace, preporučuje traženje medicinske pomoći ako se simptomi ponavljaju tijekom duljeg razdoblja.

Među najčešćim razlozima za često mokrenje spadaju:

Infekcije mokraćnih puteva: Bakterije koje ulaze u mokraćne puteve mogu izazvati infekciju i potaknuti česte potrebe za mokrenjem.

Dijabetes: Povišene razine šećera u krvi mogu potaknuti često mokrenje.

Korištenje diuretika: Lijekovi kao što su diuretici povećavaju proizvodnju urina.

Preosjetljivi mjehur: Dugotrajne loše navike mokrenja mogu dovesti do ovog stanja.

Intersticijski cistitis: Kronično stanje koje uzrokuje bol i često mokrenje.

Trudnoća: Hormonalne promjene i pritisak maternice mogu povećati učestalost mokrenja.

Problemi s prostatom: Kod muškaraca, povećana prostata može uzrokovati često mokrenje.

Važno je reagirati na upozoravajuće znakove. Ignoriranje simptoma može dovesti do komplikacija. Preporučuje se potražiti medicinsku pomoć kako biste dobili pravilnu dijagnozu i odgovarajući tretman.