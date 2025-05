AKC Attack tjedni program 12.5. – 18.5. 2025.

Dolaskom toplijih dana zakuhao se program, pa tako u ovom tjednu nudimo sve od shoegaze promocije, aktualnih dubstep gostovanja, gledaonica Eurosonga i neizostavnih radionica. Vidimo se u Pierottijevoj 11!

Kaleido, Haiku Garden i drown u Attacku!

ČET, 15.5. / 19:30 - 00:00 / 10 EUR (<18 free)

Dana 15. svibnja 2025. okupljamo se kako bismo proslavili kaleidovo prvorođenče, a krstitkama će se priključiti ljubljanski shoegazeri Haiku Garden te karlovački drown.

Karte će se moći kupiti na ulazu po cijeni od €10, dok je za sve one mlađe od 18 godina ulaz besplatan. Vrata se otvaraju u 19:30 a prvi bend počinje u 20:30.

Kaleido (Zagreb)

Nakon EP-ja "Ja umirem ovdje" iz 2022., ova skupina zagrebačkih nezavisnih rokera/ica je opstala dovoljno dugo da svijetu predstavi i svoje prvo dugosvirajuće izdanje, "Čiji je ovo pas?", snimljeno u DIY maniri po obiteljskim nekretninama u Lici i zaleđu Drniša te, prema uputama punk policije, u vlastitoj nakladi objavljeno na kazeti.

Ovom zgodom će odsvirati poneku stvar sa spomenutog dugosvirajućeg izdanja, a ako volite Built to Spill i Car Seat Headrest, pa možda i The Sea and the Cake, kaleido vam neće biti mrski!

Haiku Garden (Ljubljana)

Na zagrebačkim pozornicama ne tako često, ali uvijek rado viđeni ljubljanski noise pop/shoegazeri stižu još jednom zaglušiti publiku svojom plemenitom bukom!

Od svojih početaka u 2016. su do danas odsvirali skoro 200 gigova diljem Europe i izbacili izvjesnu količinu izdanja za slovenski KAPA Records, od kojih ćemo spomenuti sjajan prvi LP "Where if Not Now", produciran od strane Vitje Balžalorskog iz Laibacha, kao i staviti naglasak na izvrstan zadnji LP "Gradient", objavljen početkom travnja 2025. Očekujemo najbolje!

drown (KA/ZG)

Prema izjavama svjedoka, ovaj nekadašnji karlovačko-zagrebački shoegaze trio je sada kvartet i sviraju svoju tešku i tužnu muziku teže i tužnije no ikad.

Budući da je shoegaze na hrvatskoj underground sceni podzastupljen u odnosu na druge žanrove, uvijek nas veseli vidjeti drown uživo i pritom smo maksimalno razdragani, pa vjerujemo da ni ovaj put neće biti ništa drukčije.

VOLTA x Dub Affair w/ Gorgon Sound, Darwin & Funk Guru

PET, 16.5. | 22:00 - do kasno! | €15/€18

Pretprodaja: https://bit.ly/42dbUgm

GORGON SOUND (UK)

Gorgon Sound je alter ego Kahna & Neeka, velikana dubstep i grime scene, zaslužnih za neka od najznačajnijih ostvarenja u tim žanrovima. Dolaze iz Bristola, grada poznatog po snažnoj soundsystem kulturi koja je duboko oblikovala njihov glazbeni izraz. Projekt Gorgon Sound nastao je iz njihove zajedničke ljubavi prema militant dubu. Od svojih prvih izdanja početkom 2010-ih, nastupali su uz najveća imena soundsystem glazbe, a njihova izdanja mogu se pronaći na renomiranim etiketama kao što su Deep Medi, Peng Sound i Moonshine Recordings. Nakon nastupa na britanskim festivalima na obali, Gorgon Sound po prvi put stiže u Zagreb - i sigurni smo da će njihov nastup u Attacku ostati urezan u pamćenju svih zaljubljenika u dub, dubstep i srodne žanrove.

DARWIN (DE)

Kao DJ-ica i vlasnica etikete SPE:C, Darwin je poznata po tome što pomiče granice UK soundsystem glazbe u središtu techno scene. Kao osnivačica REEF-a, serijala 24-satnih rejvova koji spajaju žanrove s naglaskom na bass i breakbeat stilove, Darwin je od 2014. godine važan dio berlinskog undergrounda. REEF je započeo u legendarnom Griessmuehleu, a kasnije se preselio u Berghain, gdje Darwin tri puta godišnje organizira potpune takeovere. Uz DJ karijeru, svoju strast prema britanskom zvuku prenosi i kroz izdavačku kuću SPE:C s kojom gura nove talente s gotovo svih kontinenata. Zahvaljujući radu na svim frontama, Darwin nastavlja gurati budućnost klupske glazbe u bass-heavy smjeru.

FUNK GURU

Funk Guru jedan je od osnivača kolektiva CFSN, odgovornog za neke od najvažnijih klupskih večeri u Zagrebu poput Illectric Funk, CFSN Sundays, Videoskop, playground! te Illectricity festivala. Nakon niza godina posvećenih drum'n'bassu, 2005. ulazi u dubstep, a posljednjih godina kombinira veoma raznolik spektar žanrova elektroničke glazbe, od drone zvukova Oneohtrix Point Never i Visionistove nove škole grimea, sve do svježeg post-d'n'b zvuka dBridgea i Teklife juke/footwork ritmova. Iako su utjecaji bass-heavy glazbe i dalje prisutni u njegovim setovima, kao vrsnom DJ-u i selektoru sve ovisi o kontekstu i prilici, a za ovu priliku držat će vas budnima dok ne upalimo radnu rasvjetu!

KORDOOM HI-FI SOUNDSYSTEM

Rezident sound na Dub Affair sessionima i strastveni Ijubitelji svih foundation stilova. Selekcija Ranking Roka i Jah Vukija obuhvaća sve od zlatnog doba JA rootsa, preko new-rootsa do UK steppersa, s naglaskom na bassu, više nego na kicku! Posljednjih godina aktivni su u bukiranju relevantnih dub gostovanja, pa su tako na svom soundu ugostili Ras Muffeta, Ital Power, Shaolin Sound, Concrete Lion kao i niz domaćih selektora. Za ovaj session sve karte stavljaju na stol, pa vas tako očekuje šest subova i nova mid-top sekcija ako stignu driveri!

Gorgon Sound

Gledaonica Eurosonga by House of Flamingo

SUB, 17.5. / 20:00 - 03:00 / 5 EUR

Stiglo je proljeće, s njime i anualna Gledaonica Eurosonga s Flamingosima!