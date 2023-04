AGON by AOC i Red Bull nastavili s gaming partnerstvom

Red Bull Flick: Globalna serija turnira 2vs2 CS:GO u kojima su se amaterski dvojci sučeljavali s drugim amaterima ili izravno pozvanim dvojcima, natječući se na prilagođenim kartama s načinom igre "Hold the Spot". Najbolji timovi iz 13 zemalja plasirali su se na Svjetsko finale u Kopenhagenu u Danskoj od 19. do 20. studenog 2022. U velikom finalu, jedan od amaterskih dvojaca, Alec 'Puteli' Koivanen i Juho '8Juho8' Kankaanpää iz finskog tima KUUsamo .gg postali su prvaci Red Bull Flick Invitational 2022. i dobitnici nagrade od 20.000 eura.

Red Bull Solo Q: Odvijajući se u 18 država, ovaj amaterski 1vs1 League of Legends turnir kulminirao je Svjetskim finalem 2022. od 14. do 16. listopada 2022. na Manhattanu u New Yorku, a Ahilleas 'SneakyLemon' Natsis pobijedio je u natjecanju. Ovogodišnje Solo Q kvalifikacije su u tijeku, a finale će se održati u Londonu tijekom Mid-Season Invitational (MSI) 19. svibnja 2023., dajući sudionicima priliku da uživo gledaju MSI turnir, uz natjecanje u vlastitim bitkama.