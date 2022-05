Afrodelic, A/lpaca i MORDÁI nova su imena INmusic festivala #15

Afrodelic je samostalni projekt gitarista i producenta Victora Diaware, koji trenutačno završava debitantski album "Dusunkun Hakili". Kolekcija pjesama koja će se naći na albumu ujedno je i uspomena na njegova oca, uvaženog pisca Gaoussoua Diaware, koji je preminuo 2018. godine. Victor je rođen u Litvi, odrastao je u Maliju te je živio u Irskoj i Njemačkoj, prije nego što se vratio u rodnu zemlju svoje majke, Litvu. Upravo ondje je pokrenuo bend Skamp, koji je postao poznat na području čitave države. Objavili su osam studijskih albuma te su nastupali diljem Europe. Osvojili su brojne nagrade, a čitavo to vrijeme Victor je radio kao glazbeni producent te je vodio jedan od najpopularnijih klubova u Litvi, Loftas. Afrodelic je pokrenuo 2018. godine i kako je sam rekao, to je veliki korak za njegovu samostalnu karijeru. Debitantski album snimao je u Maliju s lokalnim glazbenicima, a nekoliko singlova koje je objavio postigli su veliki uspjeh kod njegove postojeće, ali i nove publike.

A/lpaca je psihodelični punk bend iz talijanske Mantue osnovan 2018. godine. Debitantski album "Make It Better" dečki su objavili pod etiketom WWNBB, Sour Grapes and Sulatron Records. Psihodelični motorik punk zvuk inspirirao je cijelu tematiku njihova prvog albuma, koji fokus stavlja na snagu ritma. Dečki iz benda inače su oduševljeni primitivnim utjecajem ritma i njegovom utjecaju na čitav moderni svijet. Sve spomenuto upakirali su skupa s modernim problemima i odrastanjem. Njihova prva međunarodna turneja krenula je u svibnju ove godine, a u sklopu nje stižu i pred publiku na zagrebački Jarun.

Na jarunsku pozornicu iz Mađarske stiže folk rock grupa MORDÁI , koja uzore pronalazi u pokretu eksperimentalnog folka 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća, od benda Muzsikás Zenekar do Sebő Ensemblea. Soma Nóvé, Ferenc Vértesi, Viktor Kapusi, Ádám Czitrom, Ádám Klausz i Áron Porteleki momci su koji će svoje viđenje svih tih utjecaja prenijeti i na publiku na pozornici INmusica.

Afrodelic, A/lpaca i MORDÁI na INmusic #15 stižu u sklopu ETEP (European Talent Exchange Programme) programa koji podržava i pomaže talentiranim umjetnicima da nastupaju diljem Europe te im na taj način pomažu i u izgradnji internacionalne karijere. ETEP surađuje s vodećim europskim festivalima te raznim medijima diljem Europe. Mlade umjetnike podržavaju od 2003. godine.

The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, Róisín Murphy, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning, Tamikrest, Snapped Ankles, Šumski, Porto Morto i dr. dio su impresivnog glazbenog programa jubilarnog izdanja INmusic festivala #15, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine. Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 649kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala. Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna. U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 15. izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala i dostupan isključivo putem službenog INmusic webshopa.