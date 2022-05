ABOUT YOU Awards 2022.

Još samo tri dana: dodjela ABOUT YOU Awards po prvi će se put održati na međunarodnoj razini i cijela Europa slavit će s njima. Ne samo da će na licu mjesta biti 50 međunarodnih nominiranih - već će doći vrhunski gosti i VIP osobe iz cijele Europe kako bi zajedno odali počast najutjecajnijim kreatorima sadržaja na ovogodišnjoj dodjeli nagrada u Milanu.

Zvijezde večeri su međunarodno priznati supermodel Karolína Kurková i poduzetnica Chiara Ferragni zajedno sa svojim sestrama, poduzetnicama Valentinom i Francescom. Daljnji posebni gosti su, između ostalih, američki model i kreator sadržaja Luka Sabbat, bivši islandski profesionalni nogometaš Rúrik Gíslason, njemačka glumica Luna Schweiger, portugalski pjevač, glumac i YouTuber Paulo Borges, portugalska glumica Vanessa Martins, francuska R&B pjevačica Wejdene Chaïb, njemački glumac i glazbenik Emilio Sakraya Moutaoukkil, njemačka YouTuberica Mrs Bella, njemačka manekenka Elena Carrière, grčka kreatorica sadržaja Christina Bompa, njemački poduzetnik Daniel Fuchs, njemački dizajner Achraf Ait Bouzalim, njemački model i kreatorica sadržaja Stefanie Giesinger i kreatorica sadržaja Xenia Adonts. Još jedna međunarodna zvijezda prisustvovat će ovom spektakularnom događaju: NikkieTutorials, koja će voditi cijelu interaktivnu večer i uručiti nagrade sretnim dobitnicima.

Bit će to prva dodjela nagrada koja je izvedena u potpunosti putem društvenih mreža. Ne samo dodjela nagrada, već i zabava prije kao i poslije eventa koja će se prostirati na 7.000 četvornih metara jedinstvenog prostora. U središtu dodjele nagrada ABOUT YOU 2022. je cjelokupni doživljaj za 1.500 pozvanih gostiju iz cijele Europe: dodjela nagrada zajednice za zajednicu.