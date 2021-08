78. venecijanska Mostra nudi niz filmskih uspješnica

Venecijanska Mostra, najstariji filmski festival u svijetu, ove se godine održava 78. put, od 1. do 11. rujna.

"Dune" će na festival dovesti mlade filmske snage Timotheeja Chalameta i Zendayu, dok "The Last Duel" Ridleyja Scotta označava povratak Matta Damona i Bena Afflecka, koji su ponovno napisali scenarij i glume u filmu. Prošlo je gotovo 25 godina otkako su dvojica nepoznatih glumaca napisala scenarij i glumila u Oscarom ovjenčanom "Good Will Huntingu" iz 1997.

U konkurenciji za Zlatnog lava ove su godine neki od najcjenjenijih svjetskih filmaša, poput Španjolca Pedra Almodovara, Talijana Paola Sorrentina i novozelandske redateljice Jane Campion.

Festival će otvoriti Almodovarov film "Parallel Mothers" s Penelope Cruz u glavnoj ulozi. Redatelj je ostao vjeran svojemu provokativnom stilu pa je na Instagramu već zabranjen plakat za film zbog prikaza bradavice u laktaciji.

Čak i biografski film o princezi Diani, koji će se prikazati pod nazivom "Spencer" obećava više od uobičajene kraljevske 'kaše'. Snimio ga je čileanski redatelj Pablo Larrain, čiji je film o Jackie Kennedy s Natalie Portman u glavnoj ulozi iz 2016. bio vrlo hvaljen među gledateljima i kritičarima.

Otkad je 2012. godine postao direktor festivala, Alberto Barbera je zaslužan za pomlađivanje Mostre, jer ju je djelomično uspio pozicionirati kao lansirnu rampu za kandidate za Oscara.

Dva od posljednja četiri dobitnika Zlatnog lava, filmovi "Oblik vode" i "Zemlja nomada" osvojili su Oscara za najbolji film, što je bio presedan. Na Mostri su debitirali i brojni drugi uspješni filmovi, poput "La La Landa", "Jokera" i "Zvijezda je rođena".

Održavanje venecijanske Mostre na prijelazu između ljeta i jeseni daje joj neusporedivu prednost jer predstavlja lansirnu platformu za sezonu holivudskih nagrada, napisao je novinar The Hollywood Reportera.

Ove će se godine u više kategorija na venecijanskom filmskom festivalu prikazati filmovi iz 59 zemalja.