7 online filmskih radionica za djecu i mlade

Kada pišemo filmske mislimo svo medijsko, filmsko, informatičko i informacijsko opismenjavanje polaznika kroz suvremen, interaktivan, majeutički i zabavan metodološki i višegodišnje profesionalno provjereni način rada Bacača Sjenki - organizacije koja ove godine slavi 20-godina javnog, stvaralačkog, produkcijskog i aktivističkog rada.

Radionice se odvijaju u terminu od 6. do 10. ožujka na platformi Zoom.

Dakle spremili smo za ove nadolazeće Uskršnje praznike svakolike hranjive radionice filma u online formatu, uz puno praktičnog rada s iskusnim mentorima i u malim grupama i s novim prijateljima iz čitave Hrvatske!

a) početna radionica filma: Filmske manipulacije i lažne vijesti - koju vodi redateljica, snimateljica, filmska autorica i montažerka Mia Maros

- maksimum polaznika 7

https://www.frooom.eu/proizvod/06-10-travnja-2021-online-radionica-filmske-manipulacije-i-laznih-vijesti-pocetna/

b) napredna tematska radionica: Filmsko Snimanje - koju vodi redateljica, snimateljica i roniteljica na dah Bojana Burnać

- maksimum polaznika 7

https://www.frooom.eu/proizvod/06-10-travnja-2021-online-radionica-filmskog-snimanja/

c) napredna tematska radionica animacije: Stop! Motion! Proljeće! - koju vodi nagrađivana filmska autorica Dea Jagić

- maksimum polaznika 6

https://www.frooom.eu/proizvod/06-10-travnja-2021-online-stop-motion-radionica/

d) majstorska radionica: Šum, ton i gla(s)zba na platnu - snimanje i obrada šuma, tona, glasa i glazbe na filmu - koju vodi Luka Čabo;

- maksimum polaznika 6

https://www.frooom.eu/proizvod/06-10-travnja-2021-majstorska-radionica-zagreb-oblikovanje-zvuka/

e) majstorska radionica Odjeveni, goli i bosi kostimi - kostimografija kao na filmu - koju vodi Ivana Bakal

- maksimum polaznika 6

https://www.frooom.eu/proizvod/06-10-travnja-2021-majstorska-radionica-zagreb-kostimografija/

f) majstorska radionica Kreativni svijet montaže: - koju vodi nagrađivani redatelj i montažer Karlo Vorih

- maksimum polaznika 8

https://www.frooom.eu/proizvod/kreativni-svijet-montaze-s-karlom-vorihom/

Održavati će se u Zoom učionicama od 6. do 10. travnja, i to svaki dan od 10 do 14 sati uz redovite kreativne pauze.

Radionica je puno, ali su grupe manje, stoga požurite s prijavama na: http://www.frooom.eu/shop/ ili na https://www.frooom.eu/prijave/

Za prijave i uplate do 1. travnja na sve radionice dajemo popust.

Djeci kojoj je u vrijeme radionica određena mjera samoizolacije zbog korone, kako bismo pomogli olakšati ove teške dane, nudimo mjesto na radionici besplatno!

Također uskoro će biti i dostupna jedna zaista posebna poklon radionica za 8 polaznika o stvaranju Wikipedije - zainteresirani polaznici će učiti o svrsi ove online enciklopedije za sve i na svim jezicima te učiti kako je sami dalje nadopunjavati i stvarati za nju sve vrste medijskih, tekstualnih, fotografskih i video sadržaja - budite strpljivi i pratite naše stranice.