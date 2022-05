6 noviteta na HBO Max streaming platformi

U nastavku izdvajamo šest najaktualnijih naslova koji su premijerno dostupni na HBO Maxu, među kojima su potpuno nove serije, ali i nove sezone hit serija.

„Ovo je naš grad" (We Own This City) je nova serija nastala prema knjizi Justina Fentona, reportera „Baltimore Suna". Bilježi uspon i pad Radne skupine za praćenje oružja baltimorske policijske uprave te korupciju i moralni kolaps koji je snašao američki grad u kojem su se zagovarali politika zabrane droga i masovna uhićenja na račun stvarnog policijskog rada. Režiju potpisuje redatelj Reinaldo Marcus Green, a među autorima serije je David Simon, zaslužan i za kultnu HBO seriju „Žica".

Nagrađivana crnohumorna serija „Barry" (Barry), u kojoj depresivni plaćeni ubojica (Bill Hader) doživi prosvjetljenje u karijeri kad otkrije opojni svijet kazališne glume u L. A.-u, vratila se s trećom sezonom. Očajnički želeći svoju nasilnu prošlost ostaviti iza sebe u korist svoje novootkrivene strasti, Barry se pokušava izvući iz svijeta naručenih ubojstava i potpuno se uroniti u glumu. Ali nije se lako izvući.

„Turist" (The Tourist), nova serija s Jamiejem Dornanom u glavnoj ulozi, je misteriozni triler pun šokantnih, smiješnih i brutalnih obrata. Jamie Dornan glumi Britanca koji se nađe u užarenom središtu australskog zaleđa gdje ga golemi kamion cisterne progoni i pokušava otjerati s ceste. Odvija se epska potjera mačke i miša te se čovjek kasnije budi u bolnici, ozlijeđen, ali nekako živ - osim što nema pojma tko je on. Uz nemilosrdne likove iz njegove prošlosti koji ga progone, Čovjekova potraga za odgovorima vodi ga kroz golemu i nemilosrdnu divljinu.

Druga sezona serije „Džentlmen Jack" (Gentleman Jack) nastavlja pratiti priču Anne Lister, imućne zemljoposjednice iz Yorkshirea poznate po dnevniku od četiri milijuna riječi u kojem je pisala o svojoj lezbijskoj vezi, putovanju i nastojanju da promijeni sudbinu stare obiteljske kuće Shibden Hall. Nova sezona se odvija 1834. godine, a sve su oči uprte su u Anne Lister i Ann Walker dok se zajedno smještaju u Shibden Hall kao supružnice, odlučne spojiti svoja imanja i postati moćan par. Poduzetnički duh Anne Lister plaši lokalno stanovništvo jednako kao i njezin nekonvencionalni ljubavni život, a s Halifaxom na rubu revolucije, njezino odbijanje da živi povučeno postaje provokativno i opasno.

Druga sezona serije „Stvorena za ljubav" (Made For Love) donosi nastavak mračno apsurdne i cinično potresne priče o ljubavi i rastavi, temeljena na istoimenom romanu iz 2017. godine. Hazel Gogol (Cristin Milioti) se nevoljko vraća u visokotehnološku palaču svog supruga milijardera Byrona Gogola (Billy Magnussen), kako bi spasila život svog bolesnog oca. Dok Hazel raspravlja je li moguće da je Byron sada promijenjen čovjek, oboje postaju zarobljeni njegovom najnovijom revolucionarnom (i opasnom) tehnologijom.

Nova serija „Julia" (Julia) prati priču chefice Julie Child (Sarah Lancashire) koja se nakon uspjeha svoje prve kuharice 1961. usmjerava na relativno novi medij televizije, predloživši ideju za kulinarski show bostonskoj javnoj televiziji WGBH. Unatoč prigovorima rukovoditelja i nevoljkosti njezina supruga Paula (David Hyde Pierce), Julia svoju budućnost ulaže u „Francuskog kuhara", kreiravši pritom moderni kulinarski show. Uz pomoć najbolje prijateljice Avis DeVoto (Bebe Neuwirth) i producentice Alice Naman (Brittany Bradford), Julia donosi svoj prepoznatljivi joie de vivre dok nastoji napraviti mjesta za stolom ne samo za sebe nego i za domaće kuhare posvuda. Šarmantna i duhovita, serija „Julia" daje jasniju sliku o životu vrhunske američke chefice i ključnom vremenu promjena u američkoj povijesti.