500 eura odlazi u povijest

Njemačke i austrijske središnje banke novčanicu od 500 eura izdaju u opticaj još samo do ovog petka (26.travnja). No to nije povećalo potražnju banaka za novčanicama ovog iznosa. Ostalih 17 središnjih banaka zemalja unutar euro zone je rijetko viđene ružičaste novčanice prestalo izdavati još krajem siječnja.

„Središnje banke u Njemačkoj i Austriji su dosad izdavale najviše novčanica od 500 eura u opticaj. Zato se i odlučilo da one zadnje prestanu s izdavanjem. Jer je veliki logistički poduhvat sve novčanice od 500 eura zamijeniti s banknotama od 100 eura", rekao je predsjednik Njemačke središnje banke Johannes Beerman za dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung.

U praksi se obični građani zemalja zone eura gotovo nikada ne susreću s ovom egzotičnom novčanicom. Na bankomatima ju je nemoguće dobiti a onaj tko ju posjeduje u novčaniku često ima probleme kako ju unovčiti jer mnoge prodavaonice , kao i najveća većina benzinskih crpki, odbijaju primiti ovu novčanicu.

Borba protiv kriminala upitna

Vijeće Središnje europske banke je još 2016. odučilo da u novoj seriji novčanica s pojačanim sigurnosnim obilježjima neće više biti najveće, one od 500 eura. Ukidanjem ove novčanice odgovorni se nadaju suzbijanju terorizma i rada na crno. No postoje određene dvojbe. „Nedostaju empirijski dokazi da se kroz mjere poput ukidanja novčanica visokih iznosa zaista smanjuje broj kaznenih djela povezan s utajom poreza ili sličnim deliktima", priopćila je Njemačka središnja banka. Prema saznanjima ovog monetarnog instituta, u crnoj privredi se gotovina koristi u manjem obimu.

Osim toga procjene o tome koliki udio nelegalnih poslova, poput krijumčarenja droge ili rada na crno ulazi u njemački BDP se kreću u rasponu od 2 do 17 posto što ukazuje ne nemogućnost preciznije ocjene stanja.

Trenutno je još uvijek u prometu 509 milijuna novčanica od 500 eura nominalne vrijednosti od 256 milijarde eura.