5 znakova da vam fali magnezija

U slučaju nedostatka ovog minerala, pojavit će se određene nuspojave. Ovo je pet znakova koji ukazuju na to da vam fali magnezija.

Grčevi - grčevi se mogu pojaviti zbog neravnoteže elektrolitskih minerala poput magnezija, kao i natrija, kalija ili kalcija, piše Live strong. "Grčevi se također mogu pojaviti kada niske razine magnezija uzrokuju zatajenje živaca u tijelu, što dovodi do kontrakcije mišića i izazivanja grčeva", kaže Hunnes.

Gubitak apetita - nedostatak magnezija može se odraziti i na vaš apetit. To može biti izravna posljedica mučnine, navodi Hunnes. No, nedostatak magnezija također može utjecati i na živce na način da oni živci koji su povezani s osjećajem gladi rade manje učinkovito.

Mučnina ili povraćanje - ako tijelu nedostaje magnezija, može se javiti mučnina ili čak i povraćanje, a to je zato što je ovaj mineral uključen i u izvršavanju određenih moždanih funkcija. "Naši gastrointestinalni živci možda ne rade ispravno, a to može dovesti do mučnine", objašnjava nutricionistica Dana Ellis Hunnes. Ona dodaje da je povraćanje često nuspojava mučnine, a zbog povraćanja gubimo još više magnezija.

Nedostatak energije - magnezij ima važnu ulogu u metabolizmu stanica - procesu u kojem se hranjive tvari pretvaraju u energiju. "Ako imamo malo magnezija, postajemo manje djelotvorni i učinkoviti u ovoj pretvorbi", objašnjava Hunnes, navodeći da sve do može dovesto do osjećaja slabosti, tromosti i umora.

Utrnulost - utrnulost ili trnci u udovima jedan su od ozbiljnij znakova nedostatka magnezija. Poteškoće s osjećajem u rukama ili nogama ili trnci mogu biti posljedica niskih razina magnezija.