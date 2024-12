5 znakova da niste spremni za vezu

Vjerojatno ste već imali mnoge veze s dugoročnim partnerima ili ste stekli iskustva s intimnim odnosima u Zagrebu te doživjeli razdoblja samovanja između dvije veze. Iako mnogima izgleda kao da je potraga za ljubavlju njihova želja, često se dogodi da kada ste sami i upoznate novu osobu, pomisao na početak nove veze izaziva strah. Da biste razumjeli jeste li spremni za novu vezu, evo nekoliko korisnih savjeta.

Još uvijek se viđate s bivšim

Ako još uvijek izlazite s bivšim partnerom ili pregledavate oglase za osobni kontakti, to je znak da niste spremni za vezu. Prije nego što se upustite u novu avanturu, pobrinite se da ste završili s prošlošću. Prenositi stare osjećaje u novu vezu neće donijeti ništa dobro! Također je važno da ste spremni vjerovati nekome prije nego što možete zdravo nastaviti dalje. Svatko je ponekad bio povrijeđen, ostavljen ili prevaren, što neizbježno utječe na naše povjerenje. No, trebalo bi izbjegavati prenošenje problema iz prethodne veze u novu. Svaka veza je nova i svaka osoba je drugačija; samo zato što smo se jednom osjećali prevareno ne znači da će se to ponoviti.

Imate problema s samopoštovanjem

Ako imate problema s samopoštovanjem, može biti teško održavati vezu. Prije nego što tražite sigurnost kod drugih, trebali biste je pronaći u sebi. Svatko se ponekad može osjećati nedovoljno dobro ili imati problema s ljubomorom, ali važno je imati jasne osobne vrijednosti i snage kako ne biste upali u zamku nesigurnosti. Nisko samopoštovanje može dovesti do problema u vezi i uništiti cijelu vezu jer stvara dinamiku nepovjerenja i ljubomore, što je štetno za par. Nikada ne gubite iz vida tko ste i ne zaboravite da svatko od nas ima snage i slabosti, nitko nije savršen!

Ne volite biti sami

Ako se osjećate spremnima za vezu, pobrinite se da to nije zato što ne volite biti sami. Nedostatak veze nas može ponekad učiniti tužnima i osamljenima. Ali to je u redu! To su osjećaji koje svi doživljavamo u životu i koji su samo prolazni! Biti sam je važna faza našeg postojanja, može nas puno naučiti o sebi i na svoj način biti zabavan! Jeste li ikada čuli za sex oglasnik?

Niste spremni pustiti prošlost

Ako još uvijek visite za bivšim, to vjerojatno znači da niste spremni za novu vezu. Normalno je razmišljati o prethodnim vezama i pitati se što bi moglo biti, ali ako vas te misli konzumiraju i otežavaju vam napredovanje, vrijeme je da zastanete i razmislite o svojim osjećajima.

Još uvijek imate problema s povjerenjem zbog bivšeg

Ako imate probleme s povjerenjem zbog događaja koji su povezani s bivšim partnerom, može biti teško započeti novu vezu. Problemi s povjerenjem su najčešći uzrok propasti veza i jedan od najtežih izazova koje treba prevladati. Problemi s povjerenjem mogu nastati iz nečega što se dogodilo tijekom prethodnog raskida ili prevare, ili čak iz situacije kada je netko prekršio povjerenje vašeg partnera. Ta iskustva ostavljaju ožiljke koji otežavaju održavanje odnosa sa svima oko vas, ne samo s partnerom, već i s obitelji, prijateljima i strancima koji bi mogli neočekivano ući u vaš život. Da biste započeli iznova, prvo morate pustiti prošlost. Prvi korak za početak veze je pustiti prošlost. Ako još uvijek visite za svojim prethodnim partnerima, vrijeme je da se suočite s emocijama. Saznajte zašto još uvijek viđate svog bivšeg i je li to zdravo za vas ili je to samo strah od usamljenosti. Razmislite je li nešto u vašem načinu rješavanja prekida pogrešno, jeste li jednostavno nespojivi ili je to bio samo loš trenutak. Ako niste spremni za vezu, to nije ništa loše! Dajte si vremena i kada bude pravo vrijeme, poduzmite potrebne korake za oporavak od svojih prošlih veza, istražite svoju unutrašnjost i oslobodite se onoga što vas boli. Pustite ono što vas više ne čini sretnima i uvijek dajte ljubavi drugu priliku! Ili posjetite Ljubavni oglasnik i pokušajte pronaći brzu ljubav.