5 zanimljivosti zbog kojih ćete se odmah uputiti na EU Advent

U subotu je u super atmosferi, koncertom elektro-akustičnog pop sastava Detour, službeno započeo popularni Advent na Europskom trgu. Prepoznatljiv po kvalitetnom i urbanom programu, EU Advent i ove će godine svakodnevno do 8. siječnja osvježavati adventsku ponudu u Zagrebu drugačijim gastronomskim, kulturnim i zabavnim sadržajem. Izdvajamo pet zanimljivosti zbog kojih nikako ne smijete propustiti posjetiti EU Advent:

1. Sjajno uređenje - dekoracije s potpisom domaćih umjetnika i kreativaca

Uređenje i ove godine prati već utvrđen imidž EU Adventa kao suvremenog i urbanog događanja, posvećenog kvalitetnom društveno-kulturnom programu s pomakom koje okuplja razne kreativce i umjetnike. Osam velikih skulptura Orašara koje krase Europski trg tako je za ovu priliku izradio akademski kipar Ivo Gašparić, inače scenograf u Hrvatskom narodnom kazalištu. Upravo on i supotpisuje scenska skulpturalna djela za HNK-ovu hit-predstavu Orašar. Bačve pretvorene u stolove oslikao je Marko Dajak, mladi umjetnik i student Likovne akademije, aktivno uključen u domaću street art scenu. Prepoznatljivih tisuću srca koje vise iznad Europskog trga osmislio je i ilustrirao Marko Matošić, manager K3P koji potpisuje brojne scenografije.

2. Novi stari okusi - Turopoljska zlevanka, Kardinalski štrukli i Jabuke u šlafroku, uz vruće koktele i punčeve

Ukoliko ste ljubitelj dobre hrane nikako ne biste smjeli zaobići bogatu gastro-ponudu na Europskom trgu jer možda se u baš jednoj od tamošnjih kućica krije najslasniji zalogaj ovogodišnjeg Adventa. Poklonike starinskih receptura i tradicionalnih poslastica oduševit će ponuda Malog mlina, koji uz raznovrsne slane plate nudi i Turopoljsku zlevanku u slatkoj i slanoj varijanti te medenjake. Let it Be osvojit će vas najimpresivnijom adventskom ponudom štrukli: uz niz zanimljivih slatkih varijanti tog popularnog jela (s orasima i medom od mente, brusnicama i borovnicama), ne propustite kušati Kardinalske štrukle s vrganjima, lisičkama, bukovačama i sirom zapečenim u kiselom vrhnju. Opojni mirisi cimeta i ruma odvest će vas sve do Čarobnog kutka čiju bogatu ponudu slatkih i slanih zalogaja okrunjuju Jabuke u šlafroku u umaku od vanilije i čokolade. Od slastica svakako isprobajte i tartove Ivane Čuljak obogaćene začinima Botanica s lješnjakom i jabukom, čokoladom i narančom te kardamomom, i to u toplo hladnoj varijanti sa sladoledom.

Uz tradicionalno bogatu ponudu kuhanih crnih i bijelih vina, atmosferu najtoplijeg Adventa u Zagrebu dodatno će zagrijati topli punčevi Most unusual bazzar by Botanica kojima su baza gin Hendricks, Hendrick's Orbium, Flower Power te rakije i rum. Tu je i Viška priča, koja uz prepoznatljive viške delcije nudi 14 vrsta ekskluzivnih viških rakija i vina.

3. Social Grilling s Rujanom Jeger - o književnosti, glazbi i psima

Početkom svakoga tjedna na EU adventu urednica, autorica, novinarka i arheologinja Rujana Jeger u popodnevnim i večernjim satima ugostit će domaće književnice i književnike s kojima dijeli strast prema glazbi. Koncept neformalnog druženja tzv. Social Grilling dat će okvir za opušteni razgovor, glazbenu slušaonicu te čitanje poezije i proze, a gosti - Edo, Ljiljana i Sven Popović, Predrag Ličina, Krešimir Pintarić, Ivica Prtenjača, Zrinka Pavlić i Ivana Bodrožić okupljenima će otškrinuti vrata svojih glazbenih riznica. U utorak, 3. prosinca od 17 sati na prvom ovogodišnjem izdanju Social Grillinga Rujana Jeger razgovara s književnikom, urednikom i izdavačem Borisom Popovićem (Vuizam: arhitektura od krvi i mesa, Sva predivna, beskonačna i konačno mrtva) uz kratko predstavljanje njegovog novog romana, a od 19 sati slijedi promocija časopisa o psima Njuškica. Uz dijeljenje besplatnog broja i poklona te razgovora o strahu životinja od petardi, puštat će se glazba koju vole psi. Uz Rujanu Jeger, Europski trg svaki dan od 17 sati bit će okupan dobrim vibracijama i drugih gradskih faca iz kulturnog i zabavnog života, kao što su Nik Oroši, Davor Frajman, Marin Stiv Viduka, Alen Kosanović, Marijan Felver i njihovi gosti.

Također, u sklopu novog koncepta glazbenog druženja Social Grilling petkom od 23 sata ne propustite Silent Disco, a nedjeljom od 17 sati Kontrapunkt & Imogen u sklopu kojeg se za DJ pultom izmijenjuju Dus, Ilija Rudman, Eddy Ramich, Alen S, Antonio Zuza i Zak. Ako pak volite zanimljiva pitanja i dobre nagrade, srijedom od 19 sati možete uključiti moždane vijuge u adventskom Kviznom režimu pod palicom Silvija Pleštine i njegove desne ruke, DJ-a i glazbenog urednika Davora Frajmana. Također, Yammat FM svoj adventski studio ima upravo na Europskom trgu od kuda ujedno i emitira program u udarnim dnevnim terminima. Tu je i već tradicionalni doček Božića i Nove godine uz elektroničke glazbene poslastice.

4. Neki drugačiji koncerti - Crazy P i Ilija Ludvig

Nakon 30 miljuna streamova albuma, rasprodanih koncerata u Manchesteru i Londonu, nastupa na festivalima Bluedot, Festival number 6, Love International i u Boiler Roomu na Baliju, britanski sastav Crazy P svojim elektroničkim i melodičnim ritmovima ispunit će 7. prosinca zagrebački Europski trg. Na EU Advent dolaze s novim albumom Age of Ego, koji će privući pažnju fanova Fleetwood Maca, Petera Gabriela, Grace Jones, Arthura Russela i Princea te istovremeno pružiti moderan zvuk i slojevito aranžirane klupske ritmove s pečatom kvalitete. Crazy P osnovan je prije 20 godina u Nottinghamu, a ističu se svojim glazbenim umijećem, selekcijom i kvalitetnom produkcijom, no ono što ih ponajviše izdvaja je njihov jedinstven glazbeni potpis i nevjerojatni nastupi uživo puni energije, humora i interakcije s publikom.

Beogradski pjesnik, glazbenik i zabavljač Ilija Ludvig, osebujni je kantautor i predstavnik beogradske underground scene, poznat po atmosferičnim koncertima koji uvijek pričaju (najmanje jednu) priču. U subotu, 21. prosinca uživajte u njegovom zanimljivom glazbenom svijetu s primjesama bluesa i countryja.

Uz Detour koji je službeno otvorio ovogodišnji EU Advent, Crazy P i Iliju Ludviga, na Europskom trgu nastupit će i Luce koja će 14. prosinca izvesti hommage soul divama pod nazivom Drugo lice Luce te dvojac poznat po dojmljivoj i stilski prepoznatljivoj glazbi - Meritas, čiji koncert ne propustite 28. prosinca.

5. Vrijeme za dobra djela - burza igračaka



U organizaciji Festivala igračaka iz Ivanić-Grada na EU Adventu imate prilike sudjelovati u jednoj neuobičajenoj burzi. Riječ je o burzi igračaka u sklopu koje možete donijeti i razmijeniti igračke koje vam više nisu potrebne ili pak donirati igračke i uljepšati Božić nekome kome je to najpotrebnije. Ovaj projekt s humanitarnim karakterom osmišljen je i s ciljem podizanja javne svijesti, posebno kod onih najmlađih, o važnosti ponovne uporabe starih predmeta te zaštite okoliša.