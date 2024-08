5 razloga da napravite šalšu

Šalša iliti kuhana rajčica je znatno zdravija od sirove, a termička obrada pomaže da iz ovoga rajskoga ploda iskoristite gotovo sve nutritivne sastojke. Evo pet važnih razloga zašto biste trebali uživati u šalši.

Bogata je antioksidansima - rajčica je bogata likopenom, snažnim antioksidansom koji je izvrstan u borbi protiv slobodnih radikala, a time i odličan za prevenciju od stvaranja stanica tumora. Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Agriculture and Food Chemistry otkrilo je da se udio likopena u kuhanim rajčicama povećava za više od 50%, a ukupna razina ostalih antioksidansa za najmanje 28 posto u odnosu na sirovu rajčicu.

Dobra je za rad srca - studija objavljena u časopisu Translational Research CTS otkrila je da kuhana rajčica može zaštititi od srčanih problema uzrokovanih lošim kolesterolom. Istraživači vjeruju da kuhana rajčica može pomoći u smanjenju oksidativnog oštećenja i poboljšanju aktivnosti lipoproteina velike gustoće (HDL ili "dobar") kolesterol.

Izvor C vitamina - iako sirove rajčice predstavljaju dobar izvor vitamina C, jedna porcija od 1/2 šalice šalše sadrži 29% dnevnog unosa vitamina C. Ovaj vitamin je važan za sintezu mnogih proteina, neurotransmitera, vezivnog tkiva i također igra ključnu ulogu u imunološkom sustavu i apsorpciji željeza, kako prenosi Eat this.

Nije kalorična - ako kao umak za tjesteninu odaberete šalšu umjesto nekih drugih dodataka, mogli biste lakše izgubiti višak kilograma. Pola šalice šalše ima samo 70 kalorija.

Pomaže radu dobrih bakterija - prema posljednjim istraživanjima, kuhanjem rajčice poboljšava se izlučivanje antioksidansa, što im omogućava da zaštitite crijeva od gubitka korisnih probiotičkih bakterija, ali i da pojačaju njihovo blagotvorno djelovanze!je.

Sve u svemu - na plac po paradajze!