5 najzdravijih jutarnjih napitaka

Osobe s dijabetesom, predijabetesom ili genetskom sklonošću toj bolesti trebaju redovito pratiti glukozu u krvi, kako bi spriječile dugoročna oštećenja srca, bubrega, vida i živaca. Uz propisanu terapiju i zdrave životne navike, neki jutarnji napitci mogu dodatno pomoći u održavanju stabilne razine šećera. Ipak, važno je naglasiti da oni nisu zamjena za lijekove.

Sok od celera i limuna - celer je povrće koje obiluje antioksidansima, vitaminom K, kalijem i spojevima koji podržavaju zdravlje krvožilnog sustava i bubrega. Djeluje protuupalno i blago snižava razinu glukoze. Kada se pomiješa s limunovim sokom, koji je bogat vitaminom C i pomaže u boljoj apsorpciji hranjivih tvari, dobiva se napitak koji podržava metabolizam i doprinosi ravnoteži šećera u krvi.

Sok od svježeg limuna ili naranče - limun i naranča sadrže vitamin C i antioksidanse koji pomažu u smanjenju oksidativnog stresa povezanog s dijabetesom. Iako naranča sadrži prirodne šećere, ona ima relativno nizak glikemijski indeks, osobito ako se konzumira u malim količinama i bez dodataka. Oba soka pomažu i u hidrataciji, što je važno za regulaciju šećera.

Voda s cimetom - cimet sadrži spojeve koji poboljšavaju osjetljivost stanica na inzulin i pomažu u snižavanju razine šećera natašte. Također ima protuupalna svojstva.

Voda od lanenih sjemenki - lanene sjemenke bogate su vlaknima, biljnim omega-3 masnim kiselinama i lignanima, koji svi imaju pozitivan učinak na regulaciju šećera u krvi. Posebno su korisne jer usporavaju apsorpciju glukoze iz hrane i pomažu u održavanju sitosti.

Zeleni čaj - zeleni čaj obiluje polifenolima, posebno katehinima, koji pomažu u regulaciji šećera i potiču metabolizam. Redovito konzumiranje zelenog čaja može smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2 i pridonijeti zdravlju srca.

Sve u svemu, postoji dobar izbor, uzmite što vam je drago ;)