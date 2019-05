4. izdanje VIB Gardena od lipnja do listopada

Zagrebački klub Vintage Industrial i ovog ljeta otvara vrata svog garden projekta. Ljetni vrt Savske 160 i ovog ljeta je dobio svoje planirane kozmetičke zahvate i četvrtu godinu za redom, uz opuštajući i miran eksterijer okupan zelenilom i šarenom hrpom detalja, svoje stare i nove putnike namjernike, ponudit će i bogatijim programom.

Sad jedna bajkovita basna. Ovaj vrt podjeljen je na nekoliko kutaka. Najveći komad je naravno zaštinik i čuvar ovog mjesta, vatrogasni cvjetni kamion. U Junkyardu se smjestite uz benzinsku, pod upaljene farove starog đipa i drugih ljutih mašina koje su se ove ljeto rastavile i povješale po vrtnim bedemima. Bilo da vam treba jutarnja, dnevna ili večernja doza mira u javnom, ali mirnom kutku ili baš suprotno, malo galame i funka, Ljetni vrt Vintage Industriala savršen je odabir. Utopljen u zelenilu i šarenim paletama, pod budnim okom zmaja sa spasilačke čeke, duh ovog vrta poziva te u svoju osunčanu Ljekarnu (bar) na okrijepu. Možeš sjesti, leći ili se ljuljati dok crpiš energiju iz ovog rasadnika opuštenosti, okruženog sa svim mogućim i nemogućim vizualnim putokazima.

Kao i svake godine, od lipnja pa do listopada, ovaj vrtni trashyard pripremio je raznovrstan program. Uz naglasak na besplatan.

Nastavno na prošlogodišnji projekt Edu Garden i ove godine, subote će biti rezervirane za one najmanje, ali i njihove 'nadređene'. Predstave, razne radionice, od crtanja do izrade zmajeva, bibiloteka u vrtu, kulinarski savjeti za male, ali i za velike...

Uz standardni kviz znanja, kojeg svakog utorka navečer igra pun vrt ljudi, svaki drugi ponedjeljak čeka vas i filmski kviz u suradnji sa Discovery Filmom. Drugi svaki drugi ponedjeljak, čeka vas chill oaza uz glazbenu selekciju, ali i selekciju naše Ljekarne za prebroditi ra(d/t)ne ponedjeljke. Jednom mjesečno čeka vas i teatar humora najposjećenijeg ljetnog stand up eventa u Zagrebu.

Nova imena i poslastice s jazz scene donosi Jazz Garden program, od ove godine u suradnji s Jazz.hr-om. Četvrtak je rezerviran za akustiku u vrtu uz mlade, nove i stare domaće autore.

Nedjelja je dvojna. Svaku drugu zaigrajte moderne društvene igre pod otvorenim nebom, a svaku preostalu drugu nedjelju dođite u kino u vrtu. U suradnji s Discoveryem priredili smo bogatu paletu filmova, od novijih naslova, nagrađivanih, kultnih, europskih... Omogući si nedjeljni film pod zvijezdama u oazi Savske 160.

A što vikendima? Petcima i subotama do ranih jutarnjih (5 sati) osigurajte svoju dozu o(t)puštanja. Uz koncerte i kul selekciju glazbe, tu su i posebne ponude te dnevne varijante uz Ferragosto Jam & Graffiti Na Gradele jam session, FesTEEval majica, glazbene i modne buvljake, putopise, kulinarske radionice, edukacije...

Ukratko, svaki dan u tjednu... Da, svih sedam dana u tjednu, čeka vas nešto u Vintage Gardenu. Osiguran parking. Odaberite želite li u vrt ili u naš dnevni boravak Grif bar ili pak u večernjem izdanju u VIB, opcije su postojane.

Rekli bi naši stari - 'Ljeto je u Savskoj 160'.