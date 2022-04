31. Dani hrvatskog filma

Selekcija za nadolazeće, 31. izdanje Dana hrvatskog filma je završena - od 179 prijavljenih radova odabrana su 72 filmska ostvarenja koja za cilj imaju predstaviti aktualnu domaću produkciju kroz pet kategorija - animirani film, dokumentarni film, eksperimentalni, igrani te namjenski film i videospot. Ovogodišnje izdanje Dana hrvatskog filma održat će se od 10. do 14. svibnja u kinu Tuškanac.

U kategoriji animiranog filma selektorica Jelena Pašić odabrala je 10 filmova, u kategoriji dokumentarnog filma Janko Heidl odabrao je 15 filmova, Damir Radić u kategoriji je eksperimentalnog filma odabrao 16 naslova, dok je Dragan Jurak u kategoriji igranog filma odabrao 16 ostvarenja; u kategoriji namjenskog filma i videospota Miro Frakić odabrao je 15 filmova.

Spomenuti se filmovi natječu za brojne nagrade: Grand Prix u niz kategorija, Nagradu Zlatna uljanica Glasa Koncila, nagradu Jelena Rajković koju Društvo hrvatskih filmskih redatelja dodjeljuje najboljem redatelju/redateljici u dobi do 30. godina, Nagradu za etiku i ljudska prava te Nagradu publike.

Popis filmova uvrštenih u selekciju 31. Dana hrvatskog filma:

ANIMIRANI

1. AQUALIA, r. Vladislav Knežević, pr. Zagreb film, 2021, 20'

2. KATARZA, r. Noa Pisačić, pr. UO Anima, 2021, 2'30''

3. PLODOVI SUŠE, r. Dinko Kumanović, pr. Zagreb film, 2021, 7'35''

4. PSYCHOGRAPHIC, r. Branko Farac, pr. Zagreb film, 2022, 7'

5. PUTOVANJE, r. Mirela Ivanković Bielen, pr. Luma Film, 2022, 5'54''

6. ROZE PRIČE, r. Ivana Ognjanovac, Mare Šuljak, pr. Kinoklub Zagreb, 2021, 9'54''

7. TRANSFUSION, r. Igor B. Vilagoš, pr. Zagreb film, 2022, 7'48''

8. VIDIŠ LI IH TI?, r. Bruno Razum, pr. Zagreb film, 2021, 10'27''

9. ZASIĆENJE, r. Lucija Bužančić, pr. Zagreb film, 2022, 10'15''

10. ZLATNA JABUKA, r. Morana Bunić, pr. ALU 2022, 7'55''

DOKUMENTARNI

1. BABAJANJA, r. Ante Zlatko Stolica, pr. Restart, 2022, 13'30''

2. DISIDENT, r. Ivan Mihaljević, pr. Nikola Mihaljević, Unimedia, 2021, 7'30''

3. HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA, r. Goran Dević, pr. Petnaesta umjetnost d.o.o., 2022, 66'37''

4. JEDNA JEDINA: SRPOM I BATOM RAZBIT ĆEMO ATOM, r. Lana Kosovac, pr. Castor Multimedia, 2022, 52'54''

5. JEL' KUŽIŠ SAD?, r. Lucija Brkić, pr. Blank_filmski inkubator, 2022, 6'6''

6. JEL TI FRKA KAD TI PRIĐEM, r. Sara Alavanić, pr. Blank_filmski inkubator, 2021, 12' 47''

7. LAKU NOĆ, OPROSTI, r. Sara Alavanić, pr. ADU, 2021, 17'46''

8. MEDITERANEO, r. Jakov Torić, pr. Blank_filmski inkubator, 2022, 7'18''

9. PROZORI, r. Damir Radić, pr. Blank_filmski inkubator, 2021, 79'40''

10. TU SAM TRENUTNO, r. Marta Dijak, pr. ALU, 2022, 16'50''

11. TVORNICE RADNICIMA, r. Srđan Kovačević, pr. Fade In, 105'

12. VEĆE OD TRAUME, r. Vedrana Pribačić i Marta Puhlovski, pr. Metar60, 2022, 100'

13. VJERIN TROKUT, r. Nina Matusina, pr. Kinoklub Zagreb, 2021, 11'

14. VOLIM, r. Anja Koprivšek, pr. ADU, 2021, 32' 26''

15. ZAŽELI, r. Mario Papić, pr. Mario Papić, 2021, 54'15''

EKSPERIMENTALNI

1. 3. KINEMATSKA TVORNICA ČAVALA, r. Dalibor Martinis, pr. Omnimedia, 2022, 6'54''

2. HARMONIKA ČOVJEK PAS, r. Ognjen Livada, pr. Blank_filmski inkubator, 2021, 5'48''

3. HORIZONT, r. Tanja Deman, pr. Kreativni sindikat, 2021, 25'11''

4. ISPOD, r. Neven Dužanec, pr. Kinoklub Zagreb, 2022, 8'56''

5. JUMPING STONES, r. Virgina Richrath, pr. Pulska filmska tvornica, 2022, 5'51''

6. LJUDONEKAKVA, r. Eva Šustar, pr. Blank_filmski inkubator, 2022, 3'41''

7. MIGRENA, r. Igor Zenzerović, pr. Pulska filmska tvornica, 2022, 3'52

8. MIMEZIS/F12, r. Katarina Kocijan, pr. ADU, 2022, 11'08''

9. MJESTA KOJA NE POSTOJE, r. Josipa Henizelman, pr. Kinoklub Zagreb, 2022, 7'57''

10. PRIJE I POSLIJE, r. Tomislav Šoban, pr. Kinoklub Zagreb, 2022, 8'30''

11. PRIJE MRAKA, r. Mare Šuljak, pr. Kinoklub Zagreb, 2022, 7'15''

12. PRINCIPLES, r. Luka Matić, pr. Kinoklub Zagreb, 2022, 8'18''

13. SANGUIS, r. Petra Pavetić Kranjčec, pr. ADU, 2022, 5'17''

14. TRENUTAK IZMEĐU, r. Lucia Kalogjera, pr. Blank_filmski inkubator, 2022, 5'

15. VALOVI, r. Klara Dujmović, pr. Blank_filmski inkubator, 2022, 19'16''

16. ŽENE MINORNE SPEKULACIJE, r. Nicole Hewitt, pr. Studio Pangolin, 2021, 59'

IGRANI

1. CAJCI, r. Josip Beneta, pr. Blank_filmski inkubator, 2022, 10'10''

2. CARPE DIEM, r. Filip Antonio Lizatović, Blank_filmski inkubator, 2022, 13'14''

3. FENDER, r. Bojan Radanović, ADU, 2022, 12'16''

4. JESEN NAŠEG LJETA, r. Karlo Vorih, ADU, 2021, 27'49''

5. KRIZA, r. Boris Vuković, ADU, 2021, 14'56''

6. MALI LIBERO, r. Mladen Stanić, pr. Zagreb film, 2021, 18'21''

7. MARKO, r. Marko Šantić, pr. Jaka produkcija, 2021, 17'15''

8. MOŽDA KAD SE ZAPOSLIM, r. Tomislav Noršić, pr. Tomislav Noršić, Teatar Inn, Hrvatska, 2021, 17'

9. NEHAJ, r. Martina Marasović, pr. ADU, 2021, 20'38''

10. NEMA LJUBAVI U KLUBU, r. Marko Turčinov, pr. ADU, 2021, 11'30''

11. ONLINE, r. Bogdan Tankosić, pr. VERN, 2021, 19' 55''

12. PALIKUĆA, r. David Gašo, pr. ADU, 2021, 12'

13. SAMA, r. Borna Zidarić, pr. ADU, 2021, 18'17''

14. SIROČKA, r. Sara Alavanić, pr. Blank_filmski inkubator, 2022, 11'02''

15. SVE ŠTO DOLAZI, r. Mate Ugrin, pr. Dinaridi, 2021, 24' 14''

16. TUĐA POSLA, r. Andrija Tomić, pr. ADU, 2021, 12'28''

NAMJENSKI FILM

1. 1+1 MCDONALDS, r. Marcella Zanki, 2022, 1'

2. ATZUR - GENESIS, John Kardum i Ira Tomić. P. Ira & John, 2021, 3'38''

3. BYE BYE SATURN, Tomislav Šoban, pr. Poma, 2021, 4'01''

4. C'MON TIGRE FEAT. XENIA RUBINOS ‒ NO ONE YOU KNOW, r. Danijel Žeželj, pr. Petikat, 2022, 3'49''

5. DUNJA KNEBL & ROKO MARGETA - KED SOM ISHOL, r. Dinko Čvorić, pr. Dinko Čvorić - Doringo, 2021, 5'16''

6. DVAPUT & IVANA STARČEVIĆ - ZABORAVIM NA SVE KAD VIDIM KAKO PLEŠEŠ, r. Sara Hribar, pr. Dvaput, 2022, 3'48''

7. FESTIVALSKA ŠPICA ZA 14. SUBVERSIVE FILM FESTIVAL, r. Ivana Radić, pr. Subversive Film Festival, 2021, 1'

8. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA: 95 GODINA TEHNIČKOG RAZVOJA, r. Hrvoje Juvančić, pr. HRT, 2021, 51'35''

9. J. R. AUGUST - I FORGIVE HER, Filip Gržinčić, pr. Croatia Rrecords & J. R. August, 2022, 4'29''

10. KENSINGTON LIMA - DOLLY, r. Dalibor Barić,, 2021., 3'20''

11. PAVEL - KAKO DA TE NE VOLIM, r. Dinko Čvorić, pr. Dinko Čvorić - Doringo, 2021, 3'09''

12. ROLO ‒ ELIKSIR, r. Ivan Grgur, 2021, 3'35''

13. ROLO - KASKADER, r. Rino Barbir, 2022, 4'13''

14. TONI STAREŠINIĆ - DIGITAL TRAFFIC JAM, r. Arsen Oremović, pr. Arsen Oremović, 2021, 3'09''

15. URBAN - SAMA, r. Milica Czerny Urban, pr. Croatia Records, 2021, 4'32''