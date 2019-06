3 opasna načina mršavljenja

Mršavljenje je jedna od riječi koje se najviše traže na internetu, no uz to ćete dobiti i gomilu mitova i trikova koji ne samo da ne garantiraju mršavljenje, već su i opasni za zdravlje.

Stoga, evo tri najopasnije tehnike koje definitivno ne biste trebali pokušavati:

Diuretici - označeni su kao lijekovi koji potiču proizvodnju i izlučivanje urina. Ne pomažu u gubljenju mastI, već samo vode. Kao odgovor na veliki gubitak tekućine, tijelo počinje namjerno zadržavati vodu nakon nekoliko dana. Tako kreće opasni začarani krug jer korisnici uzimaju više tableta kako bi se riješili nove zadržane vode. Postoji veliki rizik od dehidracije koja se može pretvoriti u stanje opasno po život. Diuretici izazivaju gubitak elektrolita koji su potrebni za normalno funkcioniranje srca, bubrega i jetre.

Laksativi - prazne crijeva i također imaju mali utjecaj na stvarno mršljavljenje. Zašto? Hrana i kalorije koje konzumirano već se apsorbiraju u tanko crijevo dok laksativi počnu djelovati. Baš kao s diureticima, jedina je razlika gubitak vode. No, uskoro će tijelo početi zadržavati vodu, izgledat ćete i osjećati se napuhano, a probavni trakt bit će iritiran. Možete se dovesti do toga da crijeva ne rade normalno bez laksativa odnosno trajno su oštećena. Dolazi do dehidracije, konstipacije, krvave stolice i bolova.

Tablete za mršavljenje - 'magične' tablete za dijetu postale su velika industrija i danas su najpopularnija metoda pokušavanja gubljenja na kilaži. Dok neke doista prepisuju liječnici pretilim osobama, druge se mogu kupiti u drogerijama. Mogu raditi tako da suzbijaju glad, mogu biti na bazi kofeina ili kao biljni suplementi. Stimuliraju živčani sustav, a neke od nuspojava su: visoki krvni tlak, hiperaktivnost, umor, vrtoglavice, srčana aritmija, suha usta, zamagljeni vid, trnci u rukama i nogama te infekcije.