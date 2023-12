3 načina kako do inozemne tvrtke koja će vas angažirati

Zarađivati dostojanstvenu mjesečnu plaću želja je baš svakog radno sposobnog građanina u Republici Hrvatskoj. S rastom cijena osnovnih namirnica, kao i općenitom inflacijom to je postao izazov, zbog čega svi mi pokušavamo povećati svoje prihode i tako si osigurati bolju budućnost.

A jedna od ideja kako više zarađivati definitivno je angažman u inozemnoj tvrtki. Ako se radi o kompaniji iz zapadne Europe ili Sjedinjenih Američkih Država, u pravilu će vaša primanja biti veća nego što su vam domaći poslodavci spremni platiti.

Istina je, ulazak Hrvatske u Europsku uniju 2011. godine olakšao je pristup poslovima koje nude inozemne tvrtke. Dovoljno je tek napisati molbu za posao na engleskom jeziku i zatim se prezentirati kroz komunikaciju na pravi način, kako biste dobili priliku raditi u međunarodnom okruženju.

Kompanije sa zapada Europe ne samo što u Hrvatskoj traže IT stručnjake, već i specijaliste za ugostiteljstvo, kao i marketing. Oni koji odlično vladaju engleskim jezikom mogu raditi i kao korisnička služba za kupce u inozemstvu, a specifična znanja iz strojarstva, građevine, arhitekture i brojnih drugih djelatnosti također su izuzetno tražena.

Dakle, inozemne tvrtke otvorene su prema ideji davanja prilike za rad nekom iz Hrvatske, a postoje tri različita načina kako s njima stupiti u kontakt i započeti suradnju.

Rad u hrvatskoj filijali

Nije tajna da postoje brojne tvrtke iz Austrije, Njemačke i drugih razvijenih zemalja koje su u Hrvatskoj otvorile svoje podružnice, kako bi skresali troškove poslovanja.

Ako želite ostati u Hrvatskoj, a raditi klasični posao od 40 radnih sati u inozemnoj tvrtki, tada biste trebali razmisliti o jednoj od takvih kompanija. Nisu u pitanju samo automat klubovi i ostali priređivači igara na sreću, jer inozemne firme drže u našoj zemlji i brojne trgovine, kao i industrijske pogone.

Na takvom radnom mjestu engleski jezik je najčešće nužan, a nekad i njemački, jer morate surađivati sa središnjicom koja je smještena izvan Hrvatske. Što se plaće tiče, ona može biti veća od prosjeka u našoj zemlji, no kolege iz inozemstva s kojima surađujete uvijek dobivaju više novca, a nekad još i 13. te 14. plaću. To može biti frustrirajuće, no takve tvrtke obično pomažu da steknete dobre radne navike i unaprijedite ključne vještine u svojoj struci.

Odlazak u inozemstvo

Rad u inozemnoj tvrtki mnogi su u Hrvatskoj potražili odlaskom iz domovine. Naime, tržište rada u Njemačkoj, Irskoj, Belgiji, Švedskoj i drugih razvijenim europskim zemljama daje vam priliku uloviti puno veću plaću nego što ćete dobiti od strane tvrtke koja je otvorila podružnicu u Hrvatskoj.

Život u inozemstvu nikad nije jednostavan, osim u slučaju da ste digitalni nomad koji ispija koktel na plaži i radi na svom laptopu. Svi ostali će se dobro namučiti da bi zaradili pošten novac, a okolina ih nikad neće gledati na potpuno isti način kao nekog tko se rodio u toj zemlji.

Poslovi vezani uz ugostiteljstvo, zaštitarstvo, pomorstvo, medicinu i građevinu najčešći su motiv za rad u inozemstvu, no moguće je dobiti angažman na zapadu i zahvaljujući mnogim drugim djelatnostima, onima koja su trenutno na visoko cijeni na globalnom tržištu rada.

Rad preko Interneta

Do suradnje s inozemnom firmom moguće je doći i zahvaljujući Internetu. To je perfektna opcija za one koji su spremni surađivati s više kompanija odjednom, radeći kao freelancer.

Naime, Internet vam daje priliku da radite na daljinu. Može to biti povezano s programiranjem, ali i s marketingom, korisničkom podrškom, pisanjem, lektoriranjem, dizajnom ili korištenjem umjetne inteligencije, kao i sa stručnim projektima iz građevine, arhitekture i drugih sličnih djelatnosti.

Tvrtke koje posluju na daljinu možda nešto manje plaćaju od onih koje vas zovu u svoje sjedište u inozemstvu, ali su vam i troškovi života niži nego što bi bili da se uputite u razvijenu zemlju. Mogućnosti je bezbroj, budući da možete kombinirati više klijenata u isto vrijeme. Ured pak ide s vama gdje god se nalazili pa ovu varijantu obično biraju zaljubljenici u putovanja.

Rad na Internetu moguće je realizirati uz pomoć paušalnog obrta, kao i uz pomoć platformi koje povezuju freelancere s klijentima. Zarada može biti još bolja nego da radite samo s jednom inozemnom tvrtkom, a razina stresa u pravilu je podnošljiva, pod uvjetom da razumno raspodijelite vrijeme izdvojeno za obavljanje radnih zadataka.