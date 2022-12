3. Interface Video Art Festival

Treće izdanje Interface Video Art Festivala, koji okuplja autore posvećene eksperimentiranju u području video umjetnosti i stvaranju inovativnih filmskih formi, održat će se od 13. do 17. prosinca 2022. godine. Međunarodna selekcija obuhvaća 30 video radova iz 20 zemalja, koji će se besplatno moći pogledati na web platformi www.interface-festival.com, te uživo u riječkom Art-kinu Croatia gdje će 15. prosinca biti prikazan uži izbor filmova.

Interface je usmjeren na različitost u pristupu kreiranju kratkih audiovizualnih djela te predstavlja radove koji pomiču granice uobičajenog filmskog izražavanja. Ovogodišnji program festivala uključuje nekoliko nagrađivanih video radova etabliranih umjetnika, prethodno prikazanih na najrelevantnijim međunarodnim festivalima kratkometražnog, dokumentarnog i eksperimentalnog filma.

Među njima su i eksperimentalni animirani film njemačke autorice Mone Keil, Juice, o malim oblim stvorenjima koja moraju naučiti dijeliti svoj sočni svijet s dosadnim bubama prije nego što presuše, premijerno prikazan i nagrađen posebnim priznanjem na ovogodišnjem Međunarodnom festivalu kratkometražnog filma u Oberhausenu, Homesick Lungs, eksperimentalno-filmski oproštaj od umiruće kobile i prodane obiteljske farme, njemačkog autora Felixa Kleea prikazan u programima Oberhausena i DOK Leipziga te Crater bečke umjetnice Adine Camhy, koji istražuje fenomen različitih oblika kratera u pustinji Negev u Izraelu i njegovog istoimenog pandana na Mjesecu, a koji na Interface stiže s festivala DocLisboa.

Četiri ostvarenja potpisuju autori iz Hrvatske: audiovizualni esej Mjesta koja ćemo disati (Places We'll Breathe) Davora Sanvincentija, premijerno prikazan na prestižnom Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu i nagrađen posebnim priznanjem na festivalu 25FPS, Nekoć sam bila stol (I Used To Be a Table) koautora Nicole Hewitt, Vide Guzmić i Ivana Slipčevića, Mjesta koja ne postoje (Places That Do Not Exist) Josipe Henizelman, nagrađen na ovogodišnjem festivalu 25FPS te novi film Vladislava Kneževića, Refractions.

Program Interface Video Art Festivala temelji se na istraživanju novih medija, video umjetnosti i eksperimenta u filmskom mediju te nudi uvid u stvaralaštvo šireg kruga umjetnika bez unaprijed zadanih kustoskih okvira, s fokusom na predstavljanje umjetnika mlađe generacije.

Interface je nastavak programa novih medija koji se, u organizaciji Grete, razvijao 10 godina u kontinuitetu. Program je prvotno osmišljen kao dio Hartera Music Festivala kako bi mladi autori mogli predstavljati svoje radove, a 2014. postaje samostalna manifestacija posvećena novim medijima i video umjetnosti.

O nagradama će odlučivati međunarodni žiri koji uključuje hrvatske autore Tina Dožića i Katerinu Dudu te troje autora nagrađenih na prošlogodišnjem izdanju festivala: Lauren Hammersley, Raffaelea Rezzonica i Moritza Schuchmanna.

Selektor i voditelj festivala je David Lušičić, a program se ostvaruje u produkciji Greta Creative Network.