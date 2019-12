3 čudna recepta dugovječnosti

Dan Buettner autor bestsellera Plave zone, knjige u kojoj piše o pet mjesta na svijetu na kojima žive najdugovječniji ljudi te otkriva tajne njihove vitalnosti i zdravlja, za portal Mbg ukazao je navike ove povlaštene skupine ljudi za koje nikada ne bismo rekli da blagotvorno djeluju na zdravlje. Štoviše, prije bismo rekli da ga ugrožavaju.

Jedu puno ugljikohidrata - i dok nutricionistički trendovi zagovaraju proteinsku prehranu poput Keto ili Atkinsonove dijete, prehrana najdugovječnijih ljudi na svijetu bazira se na namirnicama biljnog porijekla, no najvećim dijelom to su kompleksni ugljikohidrati. Konkretno, to znači da se svakodnevno na njihovim tanjurima nalaze cjelovite žitarice, grah i krumpir.

Ne bave se sportom - suprotno očekivanjima, ali ljudi koji žive u Plavim zonama ne bave se sportom. To ne znači da nisu fizički aktivni, štoviše baš suprotno - toliko su aktivni da im ne treba dodatno bavljenje sportom. "Ovi ljudi žive na mjestima na kojima se svugdje ide pješice - na posao, kod prijatelja, na večeru", kaže Buettner za spomenuti portal. Podižu kondiciju, jačaju srce i pluća obavljajući svakodnevne fizičke poslove, što znači da su konstantno aktivni

Uživaju u životu - zadnje, no ne i manje bitno. Mogli bismo čak reći i da je najvažnije - stogodišnjaci su kroz život uvijek nalazili vrijeme za sebe i vrijeme za dobro društvo. Kvalitetni prijatelji su ono što čini život bogatijim, što nas usrećuje i duhovno hrani."Nitko ne razmišlja o tome da su recept za dugovječnost dobri prijatelji", kaže za Mbg Buttner. Isto tako, ono loši nam oduzimaju godine - emocionalno nas iscrpljuju i potiču na nezdrave navike.

Bez čarobnih tableta, eliksira i sportskog režima, ovi ljudi vitalni su i u svojoj stotoj. Izuzmemo li "detalj" poput genetike njihova tajna krije se u zdravoj prehrani baziranoj na biljnim, kompleksnim ugljikohidratima, fizičkoj aktivnosti i socijalizaciji.