20% ispitanika u Hrvatskoj već ima iskustva s ulaganjem

Petina ispitanika u Hrvatskoj ulaže ili je ulagala u kriptovalute, i to ponajprije kako bi ostvarili dugoročna ulaganja te brzu i laku zaradu. Prepreke ulaganju su za Hrvate primarno manjak informacija o kriptovalutama, visok rizik takvih ulaganja i nedostatak sredstava, pokazalo je istraživanje MasterIndex koje je za kompaniju Mastercard u travnju ove godine provela agencija Improve.

Ulaganje u kriptovalute u porastu

Jedna petina ispitanika ima iskustva s ulaganjem u kriptovalute, njih 9% trenutno ulaže u kriptovalute, a 11% ih je ulagalo ranije, dok 18% planira ulagati u budućnosti. Među onima koji trenutno ulažu u kriptovalute su češće muškarci nego žene, i to oni s višim osobnim prihodima.

Osim dugoročnih ulaganja i štednje za mirovinu (43%) i brze zarade (34%), Hrvati ulažu u kriptovalute iz zabave i diverzifikacije investicijskog portfelja (po 32%).

Nedovoljno poznavanje kriptovaluta najčešća prepreka ulaganju

Nedovoljno poznavanje kriptovaluta je za 55% ispitanika osnovni razlog za neulaganje. Slijede previsok rizik (36%) i nedovoljno sredstava (31%). Među onima koje ne zanimaju digitalne ili kriptovalute, ističu se ispitanici s najnižim osobnim dohotkom i oni iz Slavonije. Jedna petina ispitanika ne ulaže u kriptovalute jer trenutno nije zainteresirano za tu vrstu ulaganja, dok svega 13% ispitanika brine fluktuacija cijena kriptovaluta.

Ispitanika koji ne ulažu u kriptovalute jer ne vjeruju da su takva ulaganja pošteno regulirana je 14%, dok su ispitanicima s većim osobnim dohotkom češće privlačniji drugi oblici ulaganja.

Ulaganje u kriptovalute za budućnost

U trenutku provedbe istraživanja, 52% ispitanika koji ulažu u kriptovalute je reklo da je vrijednost njihovih kriptovaluta porasla, a 41% da je smanjena u odnosu na vrijednost u trenutku kupnje.

"Kriptovalute su bile jedva vidljive na ekonomskom radaru do prije deset do 15 godina, a danas se čini kao da su posvuda, stvarajući nove prilike i postavljajući složene izazove. U manje od 15 godina kriptovaluta je izrasla iz uglavnom spekulativnog sredstva ulaganja u globalni financijski fenomen. Prema nedavnom izvješću o kriptovalutama, broj korisnika kriptovaluta porastao je za 178% u 2021., odnosno iznosio je 295 milijuna korisnika diljem svijeta - a očekuje se da će taj broj dosegnuti milijardu do kraja 2022. Ove brojke govore same za sebe, ali koliko god uvođenje kriptovaluta potiče inovacije, ono predstavlja i značajne izazove za regulatore koji se bore s najboljim načinima zaštite potrošača i ulagača", izjavio je Cosmin Vladimirescu, direktor Mastercarda za Hrvatsku i Rumunjsku.

U narednih 12 mjeseci 77% ispitanika planira kupiti više kriptovaluta koje već posjeduju, 74% planira kupiti druge vrste kriptovaluta, 37% planira prodati dio svojih valuta, a 13% planira prodati sve. Zanimljivo je da 6% vlasnika kriptovaluta ne prati vrijednost svoje kriptoimovine.

Veći interes za kupnju kriptovaluta iskazali su ispitanici koji žive u Istri i Primorju.