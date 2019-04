12. Subversive Film Festival se bliži

Europa na rubu, tema je ovogodišnjeg 12. Subversive Festivala koji će se održati od 5. do 18. svibnja na nekoliko zagrebačkih lokacija uz natjecateljski (nagrada Wild Dreamer) i popratni filmski program, te s više od stotinu gostiju, svjetskih intelektualaca, umjetnika, filmaša i aktivista.

U sklopu ovogodišnjih programa Subversive foruma, AlterEkonomskog foruma, Balkanskog foruma te interdisciplinarnih radionica pod nazivom Vizualne konstrukcije političkog kreiranih partnerskom sinergijom Multimedijalnog instituta (MaMa), Instituta za političku ekologiju (IPE), Centra za ženske studije, FundActiona i Guerrille, između ostalih gostovat će trenutno najmarkantniji francuski filozofi i pisci: Didier Eribon (Povratak u Reims), Geoffroy de Lagasnerie (Misliti u lošem svijetu) i Edouard Louis.

Gošće Festivala su i feminističke autorice, Tithi Bhattachary (Feministički manifest za 99%), Sara Farris (In the Name of Women's Rights. The Rise of Femonationalism) te američka filozofkinja Jodi Dean.

Treći AlterEkonomski forum uz brojne goste iz regije, Europe i Latinske Amerike predstavit će i Michaela Heinricha, profesora ekonomije i predstavnika tzv. novog njemačkog čitanja Marxa, te Riccarda Bellofiora, profesora političke ekonomije sa Sveučilišta iz Bergama koji će govoriti o globalnoj ekonomskoj krizi i krizi europskog neomerkantilizma te o usponu radikalne desnice u Italiji iz političko-ekonomske perspektive.

Ishay Landa, povjesničar i pisac s izraelskog sveučilišta u Ra'anani predavanje će održati na temu totalitarizma kao 'masovne histerije', dok će teme političkog organiziranja i društvenog mobiliziranja obraditi Sandro Mezzadra, profesor postkolonijalnih studija i političke teorije na Sveučilištu u Bologni, a gost će biti i filozof i publicist Boris Buden.

12. Subversive Film Festival trajat će od 5. do 12. svibnja, a donosi više od 50 filmskih naslova u dokumentarnoj, igranoj i kratkometražnoj konkurenciji. Njime će se prisjetiti dvoje nezamjenjivih filmskih ikonoklasta koji su nas nedavno napustili - kralja njujorškog undergrounda Jonasa Mekasa i francuske kinematografske veteranke Agnes Varda. Mekasu je posvećen ovogodišnji Hommage dok Retrospektiva donosi presjek Vardine 60-godišnje karijere, od niza novovalnih remek-djela do njezina posljednjeg autobiografskog dokumentarca Varda od Agnes (2019.) koji je premijerno prikazan na Berlinaleu gdje je Vardi uručena i nagrada za životno djelo.

U suradnji s Muzejom suvremene umjetnosti u sklopu stalnog programa Kinematografije otpora bit će predstavljen projekt umjetnice Sabine Mikelić, višekanalna instalacija pod nazivom Beyond the Choir.

Na 12. Subversive Festivalu održat će se i niz promocija knjiga domaćih i stranih autora kao što su Didier Eribon, Geoffroy de Lagasnerie, Pavle Levi, Marguerite Duras i Jean-Luc Godard, Alain Badiou, Ana Peraica, Sara Farris, Tithi Bhattacharya.