10 kompanija koje vrijedi razmotriti u 2023. godini

U 2022. mnoge velike tvrtke odgodile su svoje inicijalne javne ponude (IPO-e) zbog velike volatilnosti tržišta usred visoke inflacije i rastućih kamatnih stopa, no ova stanka može pomoći tvrtkama da se pripreme za potencijalno javno lansiranje 2023. Najnoviji podaci o inflaciji u SAD-u za listopad 2022. bili su niži od očekivanih, što je djelomično smanjilo pritisak na rastuće dionice i općenito moglo dovesti do usporavanja povećanja stopa od strane Feda, što bi moglo otvoriti IPO mogućnosti u 2023 godini.

Kompanije koje vrijedi razmotriti

Stripe je jedna od najbrže rastućih fintech kompanija, čija je zadnja vrijednost procijenjena na 74 milijarde dolara. Stripe je zastupljen u više od 120 zemalja, a među kupcima su Zapier, Slack, Google, Instacart, Amazon i Shopify. Sama tvrtka poznata je po svojim uslugama koje sežu od porezne pomoći do shema "kupi sada, plati kasnije".

Klarna je švedska fintech tvrtka koja pruža online financijske usluge kao što su plaćanja putem internetske kupnje, izravna plaćanja i plaćanja nakon kupnje. Najnovija procjena tvrtke je 6,7 milijardi dolara.

Chime je od svog pokretanja 2012. godine postao jedna od najbrže rastućih platformi za financijsku tehnologiju u SAD-u. Chime upravlja potpuno mobilnom bankarskom platformom, pružajući mnoge usluge koje pružaju tradicionalne banke bez potrebe za podružnicama ili fizičkim lokacijama, a također nudi tekuće račune bez mjesečnih naknada.

Instacart je jedan od najpopularnijih servisa za dostavu namirnica. Instacart je izgradio složen logistički sustav koji uključuje ugovore s više od 500 trgovaca koji pokrivaju više od 40.000 trgovina u više od 5500 gradova u SAD-u i Kanadi. Posljednja procjena vrijednosti kompanije je 24 milijarde dolara

Databrics je startup koji je razvio softver za brzu obradu velikih podataka i njihovu pripremu za analizu. Tvrtka ima korisničku bazu od preko 5000 klijenata, uključujući CVS Health, Comcast, Condé Nast i Nationwide, a nedavna procijenjena vrijednost kompanije je 38 milijardi dolara.

Discord je besplatna platforma za tekstualno, audio i video komunikaciju (chatting). Aplikacija namijenjena igračima postala je još popularnija tijekom pandemije. Microsoft je 2021. godine htio kupiti tvrtku za 10 milijardi dolara, ali je uprava Discorda odbila dogovor. Procijenjena vrijednost tvrtke je 17 milijardi dolara.

Reddit je popularna i poznata internetska zajednica s nizom različitih tema za raspravu. Od siječnja 2021. imao je više od 50 milijuna aktivnih korisnika, a tvrtka je procijenjena na 10 milijardi dolara.

Plaid omogućuje korisnicima da povežu svoje bankovne račune s drugim aplikacijama za prijenos novca i plaćanje brže i učinkovitije. Početkom 2020. Plaid je potpisao ugovor o spajanju s Visom vrijedan 5,3 milijarde dolara. Međutim, akvizicija je propala samo nekoliko mjeseci kasnije. Tvrtka je 2021. godine procijenjena na 13,4 milijarde dolara.

Impossible Foods je proizvođač biljnih zamjena za meso, mliječne i riblje proizvode. Njegovi proizvodi dostupni su u više od 20.000 trgovina mješovitom robom i 40.000 restorana diljem svijeta. Najnovija procjena tvrtke je sedam milijardi dolara.

Better.com je online hipotekarni zajmodavac koji daje prethodno odobrenje u samo tri minute. Između 2015. i 2020. godine, Better je financirao 30,9 milijardi dolara stambenih zajmova i osigurao sedam milijardi dolara ukupnog pokrića putem svojih odjela osiguranja.

Ekonomoski uvjeti i povjerenje

Prije svega je potreban silazni trend inflacije, budući da Fed podiže stope u uvjetima visoke inflacije, što negativno utječe na vrednovanje kompanija iz sektora rasta zbog pritiska na buduće snižene zarade. Drugim riječima, pod pretpostavkom da prinosi na dugoročne obveznice počnu padati, popuštanje Fed-a moglo bi dovesti do kraja ciklusa rotacije od rastućih dionica do vrijednosti. Sve bi to moglo smanjiti volatilnost tržišta i obnoviti interes tržišta za IPO-e

Također je važno smanjiti VIX (indeks volatilnosti) ispod 20 jer, povijesno gledajući, ako je iznad 20, tvrtkama je teško s cijenama zbog velike volatilnosti. Sve to dovodi do situacije u kojoj tvrtka i pokrovitelji ne mogu odrediti 'fer' cijenu po kojoj će tvrtka biti zanimljiva investitorima i prikupiti pravi kapital, što rezultira time da tvrtka odgađa svoj IPO na neodređeno vrijeme. Sve to zajedno moglo bi vratiti interes kompanija za IPO-e i interes investitora za špekulativna ulaganja.

IPO tržište u Kini

A zašto ostatak svijeta ne može iskusiti prosperitetno IPO tržište poput Kine uz trenutne tržišne uvjete? Jedan od glavnih čimbenika je labavija monetarna politika Narodne banke Kine. Osim toga, Vlada nastavlja poticati gospodarstvo kako bi podržala različite sektore. Ranije u kolovozu, kineska vlada najavila je poticajne mjere usmjerene na ubrzavanje rasta fluktuirajućeg kineskog gospodarstva. Novi poticaj iznosit će oko 300 milijardi kineskih juana u potpori kredita državnim bankama i još 500 milijardi juana lokalnim vlastima koji će se potrošiti na infrastrukturu.

Također, najavom ublažavanja Covid restrikcija i karantene, prekinuta je politika koja je često dovodila do otkazivanja niza međunarodnih letova, koji su već bili u smanjenom broju. Kao rezultat toga, smanjenje karantenskih mjera moglo bi dovesti do potpunog otvaranja kineskog gospodarstva, pozitivno utječući na njegov rast pa posljedično i rast IPO tržišta.