ZICER je osvojio titulu "Croatian EEPA 2023 national winner"

ZICER - Zagrebački inovacijski centar ovih se dana može pohvaliti novim priznanjem. U konkurenciji hrvatskih projekata osvojili su priznanje EPPA 2023 nacionalnog pobjednika. Sada su u finalu ovog prestižnog natjecanja!

EEPA (European Enterprise Promotion Awards/ Europska nagrade za promicanje poduzetništva) je inicijativa koja identificira i prepoznaje najuspješnije promotore poduzetništva i poduzetničkog duha diljem Europe, predstavlja najbolje prakse i politike za razvoj poduzetništva, podiže svjesnost o dodanoj vrijednosti poduzetništva te potiče i nadahnjuje potencijalne poduzetnike. EEPA je podržana od strane Europske komisije.

Ova prestižna nagrada dodjeljuje se od 2006. godine od kada je u natjecanju sudjelovalo više od 4.400 prijavljenih projekata. Na razini Hrvatske ove su godine izabrana dva projekta - projekt ZICER-a i Zagrebačke županije - koja se sada natječu uz bok s najboljim projektima za razvoj poduzetništva u Europi. Odluke o finalnim pobjednicima bit će objavljenje 14. studenog 2023. godine u Bilbau u Španjolskoj u okviru Europskog tjedna malih i srednjih poduzeća.

Što je ZICER Startup Value Chain?

ZICER je titulu hrvatskog nacionalnog pobjednika osvojio s projektom ZICER Startup Value Chain - unique and individual approach for each startup lifetime stage kroz koji je predstavio svoj cjelovit pristup razvoju tehnoloških startupova. Naime, ZICER -je vodeći centar podrške poduzetništvu u Gradu Zagrebu i šire. Svojim aktivnostima i programima odgovara na realne potrebe startupova, kroz pomno kreiran lanac vrijednosti, koji prati startupove od najranijih faza - kada je poduzetnički pothvat tek ideja, preko osnivanja tvrtke i razvoja poslovanja, do širenja na globalno tržište. Takva kompletna podrška omogućuje i ubrzava njihov razvoj. ZICER u svome lancu podrške ima poduzetnički centar, poduzetnički inkubator, akceleracijske programe, vrhunske laboratorije, inovativne modele financiranja, edukacije, mentoriranja i savjetovanja te umrežavanje. Trenutačno se u ZICER-u razvija oko 100 tvrtki koje zapošljavaju više od 250 djelatnika.

Kroz svoj inkubator ZICER je do sada za tržište pripremio više od 260 startupova koji izvoze u više od 50 zemalja svijeta, na šest kontinenata. Samo u 2022. godini ZICER-ovi korisnici ostvarili su više od 60 milijuna eura prihoda, a u posljednje tri godine 7,8 milijuna eura investicija. Kroz brojne aktivnosti ZICER gradi poticajan poduzetnički ekosustav surađujući s akademskom zajednicom, partnerskim institucijama, državnim tijelima, agencijama, nevladinim organizacijama, investitorima i svima koji mogu pozitivno doprinijeti razvoju poduzetništva. Zbog toga je razvoj i realizacija inovativnih tehnoloških projekata uz ZICER lakša.

Kroz Startup Factory, prvi hrvatski startup akcelerator i višestruko nagrađivani program, tijekom posljednjih 7 godina su se razvijali startupovi u najranijim fazama (točno 100 razvojnih timova i startupova). Ove godine ZICER pokreće novi Global Growth program te širi podršku i na zrelije startupove koji su spremni za prodor na međunarodna tržišta.

„Sretni smo i ponosni na ovo novo priznanje našim naporima u podršci razvoju poduzetništva. Ono što nas najviše veseli i motivira jesu uspjesi startupova koji su u ZICER došli samo s idejom, a nakon naše cjelovite podrške suvereno osvajaju međunarodna tržišta i tako grade ekonomsku održivost svojih projekata. U ZICER-u kontinuirano radimo na uvođenju noviteta za podršku poduzetnicima. Tako ove jeseni krećemo sa sasvim novim Global Growth programom. Kroz njega ćemo zrelije startupove podržati u osvajanju stranih tržišta. Grad Zagreb je za startupove koju uđu u ovaj program osigurao novčani fond od 120.000 eura. Prijave za naše nove akceleracijske programe traju do 1. listopada. Ovim putem pozivam sve tehnološke startupove željne novih izazova i bržeg rasta na prijavu. Ovo je prilika kroz koju će steći znanja i sigurnost i koja će im otvoriti mnoga vrata!" - poručuje Frane Šesnić, direktor ZICER-a i inicijator akceleracijskih programa Startup Factory i Global Growth.

Požurite s prijavom na ZICER-ove akceleratore jer možete osvojiti sredstva iz novčanog fonda od 150.000 eura!

Do 1. listopada u ZICER-u traju prijave za Startup Factory i Global Growth akceleracijske programe.

Startup Factory ove se godine provodi po osmi put, a Global Growth je ZICER-ov novi akcelerator.

Startup Factory je akceleracijski program namijenjen tehnološki orijentiranim timovima i mladim startupovima (do godinu dana starosti) sastavljenim od 2 do 7 člana. On ubrzava razvoj te pomaže u validaciji, izlasku na tržište te pristupanju prvim kupcima i ulagačima. Program je intenzivan i natjecateljskog je karaktera. Svi izabrani sudionici dobit će primjenjiva znanja kroz intenzivan raspored radionica, predavanja i mentoriranja.

U program će biti primljeno do 14 timova. Svi odabrani timovi prolaze intenzivnu edukaciju i mentoriranje. Program završava u prosincu 2023. demo dayom na startup konferenciji Zagreb Connect. Tada će stručni žiri od svih sudionika odabrati tri najbolja tima ili startupa koji će osvojiti sredstva iz novčanog fonda od 30.000 eura (1. mjesto 15.000 eura, 2. mjesto 10.000 eura i 3. mjesto 5.000 eura). Također, pobjednici će dobiti i in-kind potporu u iznosu od 3.600 eura (po timu/startupu) tj. ukupno 10.800 eura za korištenje usluga ZICER-a (ured s uključenim troškovima režija, edukacije, pozivnice na meetupove i ostale događaje, mentorstvo itd.) u trajanju od godine dana. Nakon završetka Startup Factory programa, sudionici će imati izvježban pitch, napisan pitch deck, razvijen poslovni plan i unaprijeđen prototip/MVP.

Global Growth je novi program akceleracije za startupove do pet godina starosti koji imaju namjeru izlaska na definirano međunarodno ciljano tržište. Uvjet za prijavu je ostvaren prihode od 70.000 eura ili više u prethodnoj godini. Također, prihvatljivi startupovi moraju imati od 1 do 15 zaposlenika, voditelja prodaje i produkt menadžera, a ostvareni izvoz u tekućoj i/ili prethodnoj godini je prednost. U Global Growth program primit će se do 6 startupa. Ukupni iznos novčanog fonda za ovaj program je 120.000 eura što će se ravnomjerno dodijeliti selektiranim startupovima na početku programa. Uz financijsku podršku startupovi će dobiti edukacije te mentorsku, infrastrukturnu i promocijsku podršku.

Prijave za oba programa su otvorene do 1. listopada putem web stranice https://www.zicer.hr/akcelerator/ gdje se nalaze sve važne informacije.