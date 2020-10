ZG ZOO ima dvoprste ljenivce

Riječ je o novom ljubavnom paru - Enniu koji je u zagrebački Zoo-a došao iz Njemačke i Matildi koja je došla iz Mađarske. Oni su pripadnici najveće vrste ljenivaca na svijetu, istaknuli su u Zoo-u.

Ennio je dvogodišnjak rođen u njemačkom Krefeldu, a Matilda je četverogodišnjakinja iz mađarske Jure. Zajedno su se uselili u nastambu u Tropskoj kući zagrebačkog Zoo-a, no ponašaju se kao da se znaju čitav život. Dobro se slažu, ali ne pretjeruju s interakcijom. Ona voli drijemati u kućici, a on uživa u izležavanju na otvorenom - na aranžurima. Ennio je i malo aktivniji od partnerice, no poštuje njezin dnevni ritam, kao da zna koliko je za ljepotu važan san, kažu u Zoo-u.

- Ljenivci gotovo polovinu dana prespavaju. Život provode u krošnjama, a na tlo se spuštaju svakih nekoliko dana samo kako bi obavili veliku nuždu ili se preselili na drugo stablo. Njihov izmet otkriva kada su spremni za razmnožavanje - rekao je ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba Damir Skok predstavljajući par dvoprstih ljenivaca, upravo na Međunarodni dan ljenivaca.

Skok kaže da je Matilda spolno zrela, a Ennio će biti za nešto više od dvije godine.

Istaknuo je da u zagrebačkom Zoo-u dvoprstih ljenivaca nije bilo 12 godina. Posljednji koji je živio u Zoo-u grada Zagreba bio je Mišek, ljenivac koji se mnogim posjetiteljima uvukao pod kožu. Skok kaže da je njemačko-mađarski par na dobrom putu da postane jednako omiljen.

Kako bi Ennio i Matilda imali što ugodniji život, uređena im je nastamba u kojoj je svaki detalj stvaran s velikom pozornošću