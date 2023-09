Željko Koprolčec, umjetnički fotograf

Željko Koprolčec suvremeni je hrvatski umjetnički fotograf, autor je impresivnog i osebujnog opusa, izlagač na brojnim izložbama.

Gospodine Koprolčec, jedan od značajnih ciklusa u Vašem opusu jest i retro ciklus. Pripremate se za veliku izložbu iduće godine s odabirom retro fotografija.

- Dugi niz godina bavim se retro fotografijom. Retro fotografija je sve ono što je bilo nekada, Ja se bavim retro fotografijom koja obuhvaća vrijeme od 1920., to je doba Art Decoa.

Kako je došlo do toga? Naukovao sam svojedobno i radio u velikom modnom atelijeru u Italiji. U slobodno vrijeme odlazio sam u Cinecitta i rado prelistavao i čitao u njihovoj biblioteci i tako naišao na monografije s poznatim holivudskim filmskim zvijezdama iz dvadesetih godina. To su bile fenomenalne fotografije popularnih glumaca.Te su me fotografije fascinirale. Razmišljao sam tada, hoću li i ja moći na sličan se način izraziti.

Kada je nastala Vaša prva retro fotografija?

- Nastala je s Josipom Lisac. Ona je poželjela da je snimim u duhu vremena Grete Garbo i Marlene Dietrich. Shvatio sam taj zadatak ozbiljno i napravili smo fotografije koje su u tom stilu. Kasnije sam se stalno nadovezivao.

Što osobito ističite u tom ciklusu?

- Jako je bitan retro aranžman. Imate osobu koja odgovara retro stilu, model mora biti prilagođen retro ugođaju. Morate imate odjeću, predmete iz toga doba. Morate imate i frizera koji zna napraviti frizuru iz onoga doba.

Koliko ste retro fotografija napravili?

- Izložba iduće godine je koncipirana s oko 150 fotografija. Jako puno sam takvih fotografija napravio. Radio sam s našim glumcima, pjevačima, s manekenima, s foto modelima, s balerinama...

Crno bijelo ili kolor?

- Radio sam i kolor i crno bijelo. Istaknuo bih posebno izradu portreta ili cijele figure u retro stilu. Sada radim seriju pod nazivom Mali Holywood s analognim foto aparatom, slično kako se to radilo u ono doba.

Možete li izdvojiti pojedine fotografije iz retro ciklusa?

- Za mene je svaka fotografija naodređeni način interesantna. No, jako mi se sviđa serija koju sam radio s Enom Begović i s Josipom Lisac. Radio sam s puno glumaca.