Zelena revolucija u Hrvatskoj

„Bila je to, i to ne samo za Hrvatsku, prava mala revolucija kada je Tomislav Tomašević 30. svibnja ove godine izabran za novog zagrebačkog gradonačelnika", tom rečenicom započinje tekst u aktualnom izdanju Frankfurter Allgemeine Zeitunga (F.A.Z.) o uspjehu „hrvatskih zelenih". Revolucija zbog činjenice da je, kako dodaje F.A.Z., Tomašević pripadnik političke opcije koja je na jugoistoku Europe do sada bila - irelevantna: „Zelene stranke do sada nisu igrale nikakvu ulogu u političkoj areni zemalja bivše Jugoslavije. Ali to se polako mijenja, barem u Hrvatskoj."

Činjenica da je stranka Možemo u ovom trenutku zastupljena u nacionalnom parlamentu (Sabor), te da s Tomaševićem kao zagrebačkim gradonačelnikom u rukama drži poziciju zahvaljujući kojoj je „vidljiva" u cijeloj zemlji, istovremeno je i šansa, ali i breme, napominje frankfurtski konzervativni dnevnik. Zagreb bi mogao pomoći Možemo da se etablira kao vodeća lijeva politička opcija na području cijele Hrvatske, ali bi se mogao pokazati i klopka - ako Možemo ne ispuni očekivanja, piše F.A.Z.

Tomašević „svjestan pravila igre"

Njemački list je razgovarao s novim zagrebačkim gradonačelnikom koji je, kako tvrdi, svjestan pravila igre, odnosno činjenice da Možemo više nije oporba i da na novoj dužnosti „mora donositi odluke i djelovati". Tomašević je u razgovoru s F.A.Z.-om rekao kako uspjeh njegove stranke otvara i šanse za slične političke opcije izvan Hrvatske:

„Ono što se trenutno događa u Zagrebu je neobično. Zeleno-progresivna politika do sada nije bila pretjerano uspješna na istoku Europe, a pogotovo ne na jugoistoku. Mi pokušavamo utabati put kojim bi nas mogli slijediti i slični pokreti u regiji."

Trajno etabliranje na političkoj sceni?

F.A.Z. ipak upozorava da još uvijek nije sigurno može li se Možemo uopće trajno etablirati u Hrvatskoj. Podsjeća da stranka baš i nema neku značajniju podršku izvan Zagrebu i nekih drugih malobrojnih gradova. Ali to nije jedini rizik za novu političku snagu, napominje njemački list: „Možemo je programski koncipiran na sličan način kako i zeleni mainstream na zapadu Europe. A to u hrvatskoj periferiji i općenito na jugoistoku Europe nije nužno preduvjet uspjeha. Gender-jezik, brak za sve, LGBTQ-zastave ili debata o pravu na promjenu spola kod maloljetnika, sve su to stvari s kojima se u Slavoniji ili u Dalmaciji teško može privući pažnju birača."

Tomašević je u razgovoru s njemačkim listom priznao da je svjestan da će biti „izazov" pridobiti povjerenje birača koji ne žive u gradovima, jer je svjestan da program Možemo kod ljudi u ruralnim područjima izaziva i „određene disonance". Ali u tom kontekstu dodaje: „Ako ljudi vide da se mi borimo za socijalnu pravdu, onda će shvatiti i našu borbu za manjine i naše ciljeve." Možemo ćeli postati „vodeća zeleno-progresivna snaga u Hrvatskoj", kaže zagrebački gradonačelnik.

„Kaos i financijske rupe"

A na tom putu, kako piše F.A.Z., stranka mora riješiti domaće zadatke u glavnom gradu Hrvatske. Tomašević se njemačkom listu požalio da je od svog prethodnika, pokojnog Milana Bandića, naslijedio prije svega kaos i financijske rupe, te da trenutno najveći dio radnog dana mora iskoristiti kako bi stabilizirao ono što je zatekao. A osim borbe protiv „korumpiranih struktura" bori se i protiv posljedica potresa koji je prouzročio veliku štetu u Zagrebu, kaže Tomašević.

Lider stranke Možemo svjestan je, kako piše F.A.Z., da neće još dugo vremena moći prebacivati odgovornost za sve što je loše u gradu na svog prethodnika - i da mora „isporučiti" rezultate. Na primjer po pitanju poboljšanja javnog prijevoza ili u borbi protiv korupcije. Možemo za sada nema problema s korupcijom, piše njemački list - te da će daljnji uspjeh ovisiti umnogome i o tome hoće li to tako i ostati.