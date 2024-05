Zašto je Mujo legenda

Mujo sjedi u busuza more kad uđe neki odvjetnik i sjede do njega. Odmjerava on Muju, misli si priprosta seljačina, hajde da se malo zabavi da ubije vrijeme.

Pita on Muju: - Hajde da malo ubijemo vrijeme, pa da igramo neku igru?

Mujo: - Ma, umoran sam...

Odvjetnik: - Ajde, daj... ovako ja tebe pitam nešto, ako ne znaš ti platiš meni 5 KM, a ako ja ne znam ja platim tebi 500 KM!

Mujo gleda: - Ajde!

Pita odvjetnik onako da ga ispita: - Kolika je udaljenost od Zemlje do Mjeseca?

Mujo vadi 5 KM: - Ne znam.

Odvjetnik: - Pitaj ti mene?

Mujo: - Što ide uzbrdo s tri noge, a nizbrdo sa četiri?

Odvjetnik misli... Vadi mobitel, pa po Googlu, pa nazove par frendova... Nitko ne zna.

Prošlo sat vremena, ništa nije našao i vadi on novčanicu od 500 KM i daje ju Muji.

Mujo uzme pare i nastavi spavati. Ovaj i dalje konta... Napokon ne može više izdržati probudi Muju:

- Pa dobro, što ide uzbrdo s tri noge, a nizbrdo sa četiri?

Mujo mu da 5 KM i veli: - Ne znam.