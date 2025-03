Zašto je Fata prevarila Muju?

Fata prevarila Muju i priznala mu. Mujo je, sav snužden, upita:

- Pa, dobro, Fato, zar ti ja nisam bio dobar? Sve sam ti ugađao.

Fata odgovori:

- Mujo, vjeruj, desilo se sasvim slučajno.

Mujo je zbunjeno pogleda i upita

- Kako slučajno?

Fata krene objašnjavati::

- Bio mrak, ja legla da spavam. On ušao na kapiju - isto kao ti. Ušao u kuću - isto kao ti. Ušao u sobu - ama, isto kao ti. Legao pored mene - ama, baš kao ti. Sredio me ama isto kao ti. E, kad je rekao da će još jednom, tek sam onda shvatila da to nisi ti, jasno...