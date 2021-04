Zanimljiv ciklorejting gradonačelničkih kandidata

Trenutačni tzv. cikloHIT kandidat je Nebojša Zelič iz Rijeke koji na izbore izlazi sa platformom Možemo!, dok je cikloSHIT Ivo Jelušić, kandidat u Velkoj Gorici na listi SDP-a i GLAS-a.

Sindikat biciklista iz Zagreba pokrenuo je nacionalni projekt Ciklorejting, u povodu lokalnih izbora u svibnju 2021. godine te je na web stranici ciklorejting.hr objavio prve rezultate! Građani sada, uz uobičajena istraživanja javnog mnijenja koje mjere rejting stranaka, imaju priliku vidjeti i kako stoje gradonačelnički kandidati kada su u pitanju njihove politike vezane uz održivi promet - pješačenje, bicikliranje i javni gradski prijevoz.

Ciklorejting je projekt kojem je cilj nametnuti održivi promet kao temu političkih rasprava te pozicionirati razvoj održivog prometa kao dio programa političkih kandidata i stranaka na svim izborima u Hrvatskoj.

"Već mjesec dana anketiramo do sada najavljene gradonačelničke kandidate u 16 najvećih hrvatskih gradova. Anketa je još uvijek otvorena i pozivamo sve kandidate koji je do danas nisu ispunili da se angažiraju oko ove važne teme, uvrste održivu mobilnost u svoje političke programe i prikažu nam što planiraju" izjavili su iz Sindikata biciklista. Ankete su pokazale kolika je (ne)spremnost različitih kandidata odmaknuti se od paradigme autocentričnog prometnog planiranja svojstvene sredini 20. stoljeća i razmišljati izvan okvira. U svjetlu klimatskih promjena, ogromnih eksternih troškova prometa i utjecaja koji na kvalitetu života ima promet na fosilna goriva kao i enormna potrošnja prostornih i infrastrukturnih resursa u urbanim sredinama, od velike je važnosti osvijestiti da je biciklistički promet neizostavni dio rješenja i da su nužne brze prilagodbe naših prometno zapuštenih i zagušenih gradova

Do 16. travnja anketu je ispunilo 25 kandidata i kandidatkinja iz 16 gradova, a s obzirom na kvalitetu i sadržajnost odgovora dodijeljene su im ocjene cikloHIT, lignja ili cikloSHIT. Na web stranici www.ciklorejting.hr možete pogledati trenutačnu rang listu ciklorejtinga, koja se stalno ažurira kako pristižu podaci, i anketne odgovore pojedinačnih kandidata i kandidatkinja. Iz Sindikata biciklista nadodaju: "Svim kandidatima i kandidatkinjama koji nisu ispunili anketu, automatski ciklorejting je cikloSHIT! A svi koji su svojim odgovorima na anketu zaslužili cikloSHIT, ako žele, mogu ponovno ispuniti anketu kako bi popravili svoj ciklorejting u cikloHIT i tako svojim sugrađanima i sugrađankama obećali bolje uvjete za održivu mobilnost u njihovom gradu." Kandidati anketi mogu pristupiti putem google obrasca: https://forms.gle/qWtC6Bu9fKCkuzar5

Na web stranici su također objavljeni rezultati ispitivanja građana, koje je provođeno od 4. do 8. ožujka 2021. S obzirom na to da građani sada mogu provjeriti ciklorejting kandidata u svojim gradovima, ponovno je otvorena anketa s trajanjem do 23. travnja 2021., a možete je pronaći na ovoj poveznici: https://www.ciklorejting.hr/intervju/otvorene-ankete-za-gradane/