Zagreb Pride je danas

Ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu danas će u 15 sati započeti okupljanje sudionika 24. Povorke ponosa LGBTIQ+ zajednice, osoba i obitelji u kojoj će sudjelovati gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević te njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet.

Povorka ponosa, od 16:00 sati kretat će se Frankopanskom, Ilicom, preko Trga bana Jelačića, Jurišićevom i Draškovićevom ulicom, do Parka Ribnjak. Povorka ponosa u Zagrebu održava se od 2002. godine, s ciljem promicanja otvorenosti i prihvaćanja različitosti u društvu. Organizator događanja je Udruga Zagreb Pride, koja se već više od dva desetljeća zalaže za izgradnju društva ravnopravnosti, jednakosti i uključivosti.

ZET preusmjerava promet

Danas od 15.40 do 17.30 sati, zbog održavanja "Povorke ponosa", bit će obustavljen tramvajski promet Savskom cestom (sjeverno od Vodnikove), Frankopanskom, Ilicom (od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića), Jurišićevom, Zrinjevcem, Ulicom Franje Račkog, Draškovićevom (od Ulice kneza Mislava do Vlaške), Vlaškom, Ribnjakom i Ksaverskom cestom.

Tramvajske linije 4, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 će prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor- Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Branimirova tržnica - Šubićeva - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 14: Zapruđe - Arena Zagreb - Savska - Jukićeva - Zapadni kolodvor

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj Za vrijeme obustave tramvajskog prometa, od Kaptola do Mihaljevca prometovat će autobus.