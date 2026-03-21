Zadnji vicevi o Chucku Norrisu
Legenda kratkih viceva o njemu i bezbrojnih memova, Chuck Norris nas je jučer napustio... kao posljednji pozdrav, par dobrih i više nikad...
Zadnji pozdrav najvećoj legendi... (Arhiva)
Chuck Norris ne radi sklekove - on gura Zemlju od sebe.
Kada Chuck Norris uđe u vodu, on ne postaje mokar - voda postaje Chuck Norris.
Chuck Norris može podijeliti s nulom.
Smrt je jednom imala bliski susret s Chuckom Norrisom... i od tada je oprezna.
Chuck Norris ne čita knjige - on ih gleda dok mu same ne kažu sadržaj.
Kad Chuck Norris radi trbušnjake, ne diže se on - diže se svemir.
Chuck Norris ne spava - on čeka.
Internet postoji zato što Chuck Norris želi znati više o sebi.
Chuck Norris može pobijediti ogledalo u natjecanju gledanja.
Kad Chuck Norris kasni, vrijeme ga čeka.
21.03.2026. 06:56:00
