Zadnji vicevi o Chucku Norrisu

Legenda kratkih viceva o njemu i bezbrojnih memova, Chuck Norris nas je jučer napustio... kao posljednji pozdrav, par dobrih i više nikad...

Zadnji pozdrav najvećoj legendi...
Zadnji pozdrav najvećoj legendi... (Arhiva)
  • Chuck Norris ne radi sklekove - on gura Zemlju od sebe.

  • Kada Chuck Norris uđe u vodu, on ne postaje mokar - voda postaje Chuck Norris.

  • Chuck Norris može podijeliti s nulom.

  • Smrt je jednom imala bliski susret s Chuckom Norrisom... i od tada je oprezna.

  • Chuck Norris ne čita knjige - on ih gleda dok mu same ne kažu sadržaj.

  • Kad Chuck Norris radi trbušnjake, ne diže se on - diže se svemir.

  • Chuck Norris ne spava - on čeka.

  • Internet postoji zato što Chuck Norris želi znati više o sebi.

  • Chuck Norris može pobijediti ogledalo u natjecanju gledanja.

  • Kad Chuck Norris kasni, vrijeme ga čeka. 

