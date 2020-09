Yes Feel Good - novi festival na Strossmayerovom trgu

Jesen se lagano približava i najavljuje svoj dolazak prekrasnim YESenskim bojama i mirisima, a kreativna agencija Kokoš ili jaje premijerno predstavlja novi YES Feel Good Festival, na zagrebačkom Strossmayerovom trgu od 16. do 27.09.

On je prštav, razigran, poziva na ples, dobru glazbu i druženje na otvorenom, a koketira i sa slasnim jesenskim plodovima.

Želja mu je širiti toliko potrebnu pozitivu i dobar osjećaj, a u pripremi su i razni sadržaji. YES je ogrnut yesenskim plaštem i dovodi yesenske specijalitete koje još kušali niste, a rado biste.

Već dobro nam poznati Đurina Hiža, Cheese Bar by Rene Bakalović, Mangosta, Gingle Bells i Marin Nekić s yesenskim vrtom & smokerom & cocktailima pridružit će se u širenju feel good osjećaja, a pripremamo i nekoliko gastro iznenađenja.

Oduvijek ste željeli ispeći svoj kukuruz na vatrici ili možda marshmallow? Yes! Zagristi u yesenski sočni topli kolač i zaplesati pod vedrim nebom? Yes! Vježbati jogu pod krošnjom, nazdraviti novoj yesenskoj vibri & poželjeti dobrodošlicu novim bojama i mirisima? Yes i to!

A veliki YES i za odlične DJ'e i glazbene mahere kao što su Tomo in der Mühlen, Ozren Kanceljak, Stanko Bondža, Felver, a Pepi Jogarde priprema 24.9 i posebno ludi tulum Pozdrav ljetu.

Svratite do Strossmayerovog trga i guštajte u novoj YESenskoj avanturi!

