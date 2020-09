YES Feel Good Festival otvoren

Novo godišnje doba uvijek sa sobom donosi novu čaroliju, a YES Feel Good Festival ispraća ljeto i pozdravlja yesen, koja nam uskoro stiže u raskošnim bojama. Strossmayerov trg od 16. do 27. rujna postaje domaćin i raskošnim jesenskim mirisima, od kestena i kukuruza do raznih gurmanskih iznenađenja.

On je razigran, dodatno ozelenjen by Iris MBM, poziva na ples, uživanje u ritmovima u dobrom društvu, a i koketira sa slasnim jesenskim plodovima. Zeleni je brlog pozitive i dobrog osjećaja, a nudi yesenske specijalitete koje još kušali niste, a voljeli biste.

U širenju pozitivnih vibracija pomoći će nam naši ugostitelji koji su već u jesenskom štihu, a ovo su samo neke od delicija kojima se YESelimo: Đurina Hiža, uz domaću bučnicu i štrukle sa špekom i sirom spravljene na grillu, dovodi raskošne steakove, a Cheese Bar by Rene Bakalović oduševit će gurmane gulašom od divljači i Neretvanskim brudetom. Sinonim za Market ovaj put je carstvo rižota, a ističu onaj sa sporo pečenim junećim obrazom. Marin Nekić na Jamnica Pulled Pork Trucku priprema na smokeru pulled pork sendvič s paprikama i patlidžanom kodnog imena Mezetluk BBQ, a Streets je osmislio burger s umakom od jesenskih pečenih paprika. Quesadilla pulled bull izum je El Tora, a na centralnoj kućici čeka vas Urban Farm i bruschette s namazom od konoplje i zelenim miksom koje će i vegani voljeti.

No za dobar osjećaj trebaju nam i tekuće dragosti: Za hladno, prirodno pivo pobrinut će se najstarija hrvatska craft Pivovara Medvedgrad, koja priprema i novu pivsku poslasticu. A jeste li ikad probali koktel od konoplje i tequille, ili konoplje i ruma? E pa vrijeme je, a ako ste više klasičar tu su G3 Spirits ginovi na hižici Gingle Bellsa, maštoviti kokteli Mangoste, novo Marketovo čudo TeraGino, kao i predivnosti iz laboratorija vrsnog mixologa, Marina Nekića, kao i Badelova vina i rakije, a bezalkoholičari će potražiti Coca-Colu.

Ljudići malih nogu svoju će skakutavost iskušati u dječjoj zoni, a vikendom mogu crtati grafite s Krešom Golubićem. Nakon finih zalogaja treba malo i prošetati, a i baciti oko na izložbu oslikanih tenisica by Shoe Cleanique.

S velikim vibrantnim YES pozdravljamo i naše DJ'e i glazbene meštre; hrwoE će širiti svoju ljubav prema disco&house glazbi, Od Afrike, preko Kariba i Brazila do New Orleansa odvest će nas Ozren Kanceljak, a DJ Neno Martinović zanjihat će nas u ritmu deep funka, soula, boogalooa, disca i acid jazza. Borovich iz Hrvatske Funk Delegacije glazbeno koketira od nigerijskih eksperimenata do talijanskog pop krimena podebljanog funk backbeatom. Tu su još i Stanko Bondža i Felver koji je definirao zagrebačku klupsku scenu, a Tomo in der Mühlen zatvara Festival. Ali to nije sve, jer 24.9. od 17 do 23 h pozdravljamo ljeto i YESeniramo na after work tulumu s Pepijem Jogardeom iz Adriatic Coastinga.

YES 24.9. dodjeljujemo i INSTA Buvljaku by Jelena Marinović, Pamela Smoljanić i Dora Predojević, svratite od 17 do 21 h i "choosnite" neki cool odjevni komad, popijte kavu s curkama i gricnite neku od prefinoća.

Ma ima još toga pa svratite do Strossmayerovog trga i guštajte u novoj YESenskoj avanturi!

Više info doznajte na FB: https://web.facebook.com/Fuliranje i IG: https://www.instagram.com/fuliranje/