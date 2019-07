WWF Adria i Art park ponovno okupili brojne posjetitelje Za more puno ribe

U petak, 19. srpnja, u Art parku na Ribnjaku održano je popodnevno druženje pod imenom Za more puno ribe! Već treću godinu zaredom u sklopu projekta Fish Forward koji provodi WWF Adria, Art park je mjesto tematskog okupljanja s idejom Daj ribi šansu! kako bi se povećala svijest kupaca i poslovnog sektora o važnosti odabira održivih proizvoda iz ribarstva.

Jučer su tako u hladovini parka Ribnjak brojni posjetitelji uživali u tematskoj origami radionici, zatim performansu Matka Abramića koji je svim zainteresiranima na temelju morske riječi napisao pjesmu na licu mjesta dok je velika photo-point bojanka okupirala pažnju podjednako velikih i malih posjetitelja, a DJ Kuna sve je dobrom glazbom povezao u ugodnu atmosferu.

Obzirom na to da su rezultati Europske komisije na temu ribljih stokova zabrinjavajući pri čemu je čak 41% stokova prelovljeno, a doseže i 88% ako promatramo samo Sredozemno more, ovo je važan problem na koji treba podsjećati te ukazivati na odgovornu kupnju proizvoda iz ribarstva. „Bez obzira na to kupujete li domaće ili uvezene proizvode iz ribarstva, uvijek birajte održive izvore. Tako ćete pomoći morima i oceanima te omogućiti oporavak ribljih stokova. Također, olakšat ćete živote ljudima diljem svijeta koji ovise o ribi kao izvoru hrane i prihoda." - poručio je Danijel Kanski iz WWF Adria.

Kako bi olakšao odabir, WWF je pripremio vodič za kupnju održivih proizvoda iz ribarstva www.kojuribukupiti.org. Vodič također uključuje riblje recepte renomiranih europskih kuhara, kao i priče koje se kriju iza vašeg tanjura prilikom svakog odabira ribe koja se na njemu nalazi.

Art park na Ribnjaku svoj će program održavati sve do 8. rujna. Kroz svakodnevni program, od podne pa sve do 23 sata (osim nedjelje - 15 h do 23 h), svi posjetitelji moći će 'uloviti' dobar Dj session, besplatnu radionicu, filmsku projekciju ili se samo lijeno izležavati za sunčanog dana u hladovini prekrasnog gradskog parka. Stolni tenis, Frakturina književna instalacija "Drvo za čitanje" te radovi devet hrvatskih umjetnika nastali u sklopu galerije na otvorenom dio su svakodnevnog interaktivnog programa Art parka u ovoj zelenoj umjetničkoj oazi.

Sve informacije o programu pratite putem www.artparkzagreb.com i službene FB stranice