Veliko priznanje za Bellabeat

Bellabeat, tehnološka tvrtka za zdravlje i wellness, proglašena je kao jedna od najboljih kompanija Y-Combinatora u 2023. Y-Combinator najugledniji je svjetski start-up akcelerator koji je podržao tvrtke procijenjene na više od 500 milijuna USD, kao što su Airbnb, Stripe, Reddit i Dropbox.

Tim priznanjem, ova hrvatsko-slovenska kompanija prepoznata je kao lider u zdravstvenoj i wellness tehnologiji koji svojim proizvodima postavlja nove trendove.

Bellabeatov rad privukao je pažnju i u 2022. kada je nagrađen kao Time's Best Invention 2022, a osim te nagrade Bellabeat je nagrađen i priznanjem Best smart jewellery by Business Insider, BIG SEE Award za Ivy dizajn i još mnogo toga.

Bellabeatovi proizvodi osmišljeni su kako bi osnažili žene da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem pružanjem personaliziranih uvida u svoje zdravlje putem pametnih nosivih proizvoda i mobilnih aplikacija.

Bellabeati proizvodi poznati su kao omiljeni wellness gadgeti slavnih kao što su Olivia Culpo, Amanda Seyfried i Chiara Ferragni, a na društvenim su ih mrežama predstavili Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Gabrielle Union, Fergie, Lily Aldridge, Ashley Graham, Jennifer Aniston.