Valentinovo uz romantične filmove

Iako su ljubav i romantika dvije stvari bez kojih ne možemo i koje su upravo iz tog razloga svakodnevno prisutne u našem životu, veljača je i dalje mjesec u kojem ne bismo trebali štedjeti ove pokretače energije, već ih maksimalno ojačati.

Naši filmski prijedlozi za ovaj tjedan samo su neki od savjeta kako to učiniti.

Valentinovo je sve bliže, a posebno za ovu prigodu za vas smo odabrali najljepše romantične filmove u kojima možete uživati s partnerom, a jedan od njih je i film "Princ i ja 2: Kraljevsko vjenčanje". Započnite jutro ljubavnom atmosferom u nedjelju ujutro i prepustite se ovoj romantičnoj komediji koja će se emitirati u 10:35 sati na kanalu Film Box Stars. Film je nastavak romantičnog fantastičnog filma iz 2003. godine. U prvom se filmu Paige, studentica sa Srednjeg zapada, zaljubljuje u Edwarda, kad on shvati da je zapravo danski princ. Nadalje, Paige i Eddie suočeni su s stoljetnim dekretom prema kojemu danski princ koji se oženi običnom ženom koja nije plemenske krvi, mora predati prijestolje. Glavni glumci su Kam Heskin, Luke Mably, Maryam d'Abo i Paulina Bakarova.

Večer bi se trebala nastaviti u istom raspoloženju, pa predlažemo film "Delicacy" u kojem glume Audrey Tautou, François Damiens i Bruno Todeschini, a koji će se emitirati u 19:10 sati na kanalu Film Box Premium. Nakon suprugove smrti, lijepa Natalija baca se u ralje posla. Nakon nekog vremena sprijatelji se s Marcusom, svojim radnikom. Veza se produbljuje. Ipak, ne drugi ljudi, nego vlastite sumnje i nesigurnosti dovode ih do sloma nečega do čega im je neobično stalo.

S obzirom na to da je ovaj dan rezerviran za puno romantike i osjećaja, film "Sve ceste vode u Rim" u kojem glume Sarah Jessica Parker, Raoul Bova, Paz Vega, Claudia Cardinale i Rosie Day, udovoljava tim kriterijima. Maggie je samohrana majka i sveučilišna profesorica iz New Yorka. U pokušaju da pronađe zajednički jezik sa Summer, svojom kćerkom tinejdžericom, Maggie odlazi u selo u Toskani, gdje je provela puno vremena kao djevojka. Odmah po dolasku, Maggie susreće Lukea, zgodnog bivšeg dečka koji je još uvijek samac i živi sa svojom osamdesetogodišnjom majkom Carmen. Summer, kojoj nedostaje žestoki momak iz New Yorka, zajedno s Carmen, koja se, unatoč Lukinom protivljenju, planira udati za Marceline, njenu jedinu istinsku ljubav, impulzivno kradu Lukeov auto i pobjegnu u Rim. Maggie i Luke kreću u potjeru za njima. Film pogledajte na kanalu Film Box Premium s početkom u 22:35 sati.