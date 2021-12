Uriah Heep u Zagrebu obilježavaju 50 godina karijere

Neumorna rock mašina i nakon pola stoljeća djelovanja na velikoj svjetskoj turneji pokazat će zašto su jedni od najprepoznatljivijih imena žanra. Iznova se dokazujući kao bend kojeg se mora čuti uživo, Uriah Heep sa svakim novim nastupom učvrsti fan bazu i privuče nove fanove. Velika proslava za 50 godina karijere bit će jedan od najvećih rock događaja iduće godine.

Uriah Heep - "Gypsy"

Jedan od najcjenjenijih bendova čvrsto i nemilosrdno drži tradiciju originalnog progresivnog hard rocka živom. Nastali u vrijeme zlatnog doba glazbe, od 1969. naovamo Uriah Heep je kao dio postave koju još čine Led Zeppelin, Black Sabbath i Deep Purple, zaslužan za prepoznatljivost žanra. Pomogavši kreirati jedinstveni britanski zvuk heavy metala, upisali su se u povijest s debitantskim albumom "Very 'Eavy, Very 'Umble". Ploča je definirala jedno cijelo razdoblje i obilježila 70-te, a njezin utjecaj se nastavio i debelo u 80-im godinama. Zadužili su svijet kao pioniri hard rocka, heavy metala i progresivnih žanrova, a njihova dojmljiva upotreba vokala ostavila je traga na žanru.

Uriah Heep - "Lady In Black"

Dugovječnost Uriah Heepa je potvrda njihovog neumornog rada, glazbe koju stvaraju i nezaboravih nastupa. Istinske legende su u karijeri dugoj više od pola desetljeća izdali 25 studijskih albuma, 21 službeni live album, prodali više od 45 milijuna ploča diljem svijeta i odsvirali više od 4000 nastupa u 60 zemalja. Od samih početaka, pa sve do posljednjeg studijskog uratka "Living The Dream" iz 2018., kao i DVD-a "Live at KOKO", Uriah Heep su ostali poznati po tome da stvaraju zarazni hard rock u kombinaciji sa sjajnim harmonijama i melodijama.

Velika svjetska turneja u Europi ih vodi kroz 28 zemalja, 61 nastup i predstavlja ultimativno slavlje i potvrdu titule jednog od najvažnijih britanskih rock bendova svih vremena. Hitove iz prebogate karijere poput "Gypsy", "Easy Livin'", "The Wizard", "Sweet Lorraine", "Stealin", "Lady In Black", bend donosi u zagrebački Dom sportova.

Uriah Heep - "The Wizard"

Ulaznice su u prodaji od petka 3. Studenog od 10:00. Early bird cijena će za parter iznositi 190 kn, a za tribine 220 kn i vrijedit će do 31. prosinca. Dan nakon cijena za parter penje se na 220 kn, a za tribine na 250 kn i vrijedit će do 24. listopada. Na dan koncerta, ako ih ostane, za ulaznice za parter će trebati izdvojiti 240 kn, a za tribine 270 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ul. Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), te sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.